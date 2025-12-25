وحید هاشمیان: کاری کردند من را «حرامخوار» نشان بدهند!
سرمربی سابق پرسپولیس با افشاگری صریح درباره قراردادش، از دریافت تنها یکچهارم مطالبات، دو تکه شدن قرارداد بهخاطر سقف بودجه و نحوه عجیب برکناریاش پرده برداشت و گفت فضای مجازی عمداً علیه او ساخته شد.
به گزارش ایلنا، وحید هاشمیان، سرمربی پیشین پرسپولیس، در واکنش به شایعات مطرحشده درباره دریافت کامل مبلغ قراردادش، این ادعاها را بهشدت رد کرد و گفت: «این حرفها دروغ است. من نهتنها تسویه نکردهام، بلکه در مجموع فقط یکچهارم کل قراردادم را دریافت کردهام.»
او با اشاره به محرمانه بودن قراردادها در فوتبال حرفهای افزود: «چطور ممکن است تا هفته دوم لیگ بدون قرارداد باشم؟ همانطور که این وضعیت برای باشگاه ریسک داشت، برای من هم ریسک بود، اما نخواستم تیم را رها کنم و بروم.»
هاشمیان توضیح داد که بهدلیل سقف قرارداد تعیینشده از سوی فدراسیون فوتبال، قراردادش به دو بخش تقسیم شده بود: «یک قرارداد با بانک شهر و یک قرارداد با سازمان لیگ داشتم. تا هفته هشتم حضورم و دو هفته بعد از آن فقط چند پرداخت انجام شد که در مجموع به یکچهارم مبلغ کل رسید.»
سرمربی سابق پرسپولیس با طرح پرسشی کنایهآمیز گفت: «قرارداد من چطور سر از فضای مجازی درآورد؟ یا من منتشر کردهام یا باشگاه. سازمان لیگ که از قرارداد دوم خبر نداشته. چرا قرارداد من روی میز بوده، اما قرارداد مربی جدید را گذاشتهاند در گاوصندوق و قفل کردهاند؟»
او با انتقاد از فضاسازیها ادامه داد: «حتی بقال سر کوچه هم از من میپرسد پولت را گرفتی یا نه! در حالی که من فقط یکچهارم پولم را گرفتهام، اما در فضای مجازی طوری شایعه ساختند که انگار حرامخوارم.»
هاشمیان همچنین درباره شایعه دریافت ۱۵ میلیارد تومان گفت: «من زیاد در شهر رفتوآمد میکنم، پیادهروی میکنم و با مردم حرف میزنم. ۹۸ درصد مردم هیچ بیاحترامیای به من نکردند، اما فضای مجازی را طوری ساختند که گفتند پول گرفتهام و خرج دوا و درمان خانوادهام میشود. این فضا هدفمند بود.»
او در پایان، از نحوه برکناریاش نیز انتقاد کرد و گفت: «صبح سر تمرین رفتم و بعد از تمرین، در اتاق به من گفتند باشگاه میخواهد قطع همکاری کند. شوکه شدم. باورم نمیشد. حداقل میتوانستند یک روز تمرین را تعطیل کنند تا محترمانه مذاکره و خداحافظی کنیم.»