به گزارش ایلنا، استقلال این روزها فقط نمی‌برد و نمی‌بازد. استقلالِ ساپینتو «کنترل می‌کند». کنترل بازی، کنترل بحران و مهم‌تر از همه کنترل ذهن. رکورد ۸۸ روز شکست‌ناپذیری آبی‌ها اگرچه روی کاغذ یک عدد ساده به نظر می‌رسد، اما در بطن خود روایتی از تغییر DNA تیمی است که در ابتدای فصل، متهم ردیف اول بی‌ثباتی بود.

نقطه شروع این مسیر دقیقاً همان‌جایی است که کمتر کسی تصورش را می‌کرد: شکست مقابل المحرق بحرین. باختی که می‌توانست استقلال را وارد یک چرخه فرسایشی کند، اما برای ریکاردو ساپینتو تبدیل به زنگ هشدار نهایی شد. از همان بازی به بعد، استقلال دیگر تیمی نبود که با یک گل عقب‌افتادن فروبپاشد یا با فشار حریف از هم بپاشد.

۸۴ روز بدون شکست تا سوم دی، و ۸۸ روز تا دیدار با گل‌گهر؛ این بازه زمانی بیش از هر چیز نشان می‌دهد استقلال به مرحله‌ای رسیده که «نباختن» برایش تبدیل به یک عادت شده است. در فوتبال مدرن، این دقیقاً همان نقطه‌ای است که تیم‌ها از متوسط به مدعی تغییر وضعیت می‌دهند.

در ۱۳ مسابقه، ۷ برد و ۶ تساوی شاید در نگاه اول آمار خیره‌کننده‌ای نباشد، اما وقتی این نتایج در سه جام مختلف به دست آمده، ارزش آن چند برابر می‌شود. استقلال نه‌تنها در لیگ، بلکه در آسیا و جام حذفی هم شکست‌ناپذیر مانده؛ مسئله‌ای که نشان می‌دهد تیم از نظر بدنی، ذهنی و تاکتیکی به تعادل رسیده است.

نکته مهم‌تر، کاهش ریسک‌های بی‌دلیل در بازی استقلال است. تیم ساپینتو دیگر اسیر هیجان لحظه‌ای نمی‌شود. استقلال حالا بلد است کی سرعت بازی را بالا ببرد و چه زمانی آن را بخواباند. این دقیقاً همان چیزی است که در ماه‌های ابتدایی فصل وجود نداشت و بارها آبی‌ها را تا مرز شکست پیش برد.

از منظر فنی، استقلال در این دوره بیش از آنکه «هجومی‌تر» شده باشد، عاقل‌تر شده است. خط دفاعی کمتر اشتباه می‌کند، فاصله خطوط منطقی‌تر شده و نقش بازیکنان باتجربه در مدیریت بازی پررنگ‌تر از قبل است. تساوی‌های متعدد استقلال در این بازه، نشانه ضعف نیست؛ نشانه تیمی است که بلد شده حتی در روزهای بد هم امتیاز بگیرد.

اما شاید مهم‌ترین دستاورد این رکورد، تغییر نگاه رقبا باشد. استقلال حالا تیمی است که شکست‌دادنش سخت است؛ تیمی که اگر جلو بیفتد، به‌راحتی امتیاز از دست نمی‌دهد و اگر عقب باشد، آرام و با برنامه برمی‌گردد. این ویژگی، تیم‌ها را در بازی مقابل استقلال محتاط‌تر می‌کند و همین احتیاط، فضاهای بیشتری به آبی‌ها می‌دهد.

با این حال، چالش بزرگ استقلال تازه شروع شده است. اگر این شکست‌ناپذیری نتواند به بردهای بیشتر تبدیل شود، ممکن است در جدول لیگ هزینه‌ساز شود. بازی با گل‌گهر آزمون مهمی است؛ جایی که استقلال باید ثابت کند این رکورد فقط برای حفظ آمار نیست، بلکه سکوی پرتاب برای صعود و قهرمانی است.

در نهایت، استقلالِ ساپینتو حالا در نقطه‌ای ایستاده که باور کرده نمی‌بازد. و در فوتبال، تیمی که به این باور برسد، فقط یک قدم با قهرمانی فاصله دارد. این ۸۸ روز، شاید نه پایان یک مسیر، بلکه آغاز نسخه‌ای بالغ‌تر و خطرناک‌تر از استقلال باشد؛ تیمی که یاد گرفته اول زنده بماند، بعد حمله کند و در نهایت، جام را هدف بگیرد.

انتهای پیام/