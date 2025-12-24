پست یاسر آسانی پس از صعود استقلال به مرحله حذفی

به گزارش ایلنا، یاسر آسانی، هافبک تیم استقلال، پس از ثبت موفقیت تیمش در رقابت‌های آسیایی، در اینستاگرام نوشت: «ما موفق شدیم و توانستیم به مرحله حذفی صعود کنیم. این موفقیت بدون حمایت هواداران امکان‌پذیر نبود و از همه آن‌ها تشکر ویژه دارم.»

وی در ادامه افزود: «این تازه شروع مسیر ماست و امیدوارم بتوانیم با ادامه عملکرد خوب، به دنیا نشان دهیم که استقلال چه قدرتی دارد.»

