پست یاسر آسانی پس از صعود استقلال به مرحله حذفی
هافبک استقلال پس از پیروزی تیمش و صعود به مرحله حذفی رقابتهای آسیایی، از حمایت هواداران تقدیر و تاکید کرد که این تازه آغاز مسیر تیم است.
به گزارش ایلنا، یاسر آسانی، هافبک تیم استقلال، پس از ثبت موفقیت تیمش در رقابتهای آسیایی، در اینستاگرام نوشت: «ما موفق شدیم و توانستیم به مرحله حذفی صعود کنیم. این موفقیت بدون حمایت هواداران امکانپذیر نبود و از همه آنها تشکر ویژه دارم.»
وی در ادامه افزود: «این تازه شروع مسیر ماست و امیدوارم بتوانیم با ادامه عملکرد خوب، به دنیا نشان دهیم که استقلال چه قدرتی دارد.»