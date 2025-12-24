مرحله حذفی آسیا ۲ در انتظار استقلال و سپاهان
سرنوشت ۱۶ تیم صعود کرده به مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا ۲ روز سهشنبه، ۹ دی، در قرعهکشی AFC مشخص خواهد شد و رقابتها در بهمن و اسفند به صورت رفت و برگشت برگزار میشوند.
به گزارش ایلنا، در این مرحله، استقلال و سپاهان نمایندگان ایران خواهند بود. حریف استقلال یکی از سه تیم الحسین اردن، النصر عربستان یا الاهلی قطر خواهد بود و سپاهان نیز باید با یکی از تیمهای الوصل امارات، النصر عربستان یا الاهلی قطر روبهرو شود.
در گروههای مختلف، تیمها با عملکرد خود راهی مرحله حذفی شدند:
گروه A: الوصل امارات با ۱۴ امتیاز صدرنشین شد و استقلال ایران با ۸ امتیاز دوم شد.
گروه B: الاهلی قطر (۱۰ امتیاز) و آرکاداغ ترکمنستان (۷ امتیاز) به مرحله بعدی صعود کردند.
گروه C: الحسین اردن با اختلاف دو امتیاز صدرنشین شد و هر دو تیم گروه به مرحله حذفی رسیدند.
گروه D: النصر عربستان با ۶ برد کامل صدرنشین شد و الزوراء عراق با تفاضل گل بالاتر از استقلال تاجیکستان صعود کرد.
گروههای شرق آسیا: مکآرتور استرالیا، گامبا اوزاکا ژاپن، پرسیب باندونگ اندونزی و تامپینس روورز سنگاپور به عنوان تیمهای صدرنشین معرفی شدند و تیمهای دوم هر گروه نیز به مرحله بعدی رسیدند.
رقابتهای مرحله یک هشتم نهایی با برگزاری بازیهای رفت و برگشت در بهمن و اسفند، مسیر صعود تیمها به مراحل بالاتر را مشخص خواهد کرد و علاقهمندان فوتبال آسیایی میتوانند منتظر دیدارهای جذاب و سرنوشتساز باشند.