مرحله حذفی آسیا ۲ در انتظار استقلال و سپاهان

به گزارش ایلنا، در این مرحله، استقلال و سپاهان نمایندگان ایران خواهند بود. حریف استقلال یکی از سه تیم الحسین اردن، النصر عربستان یا الاهلی قطر خواهد بود و سپاهان نیز باید با یکی از تیم‌های الوصل امارات، النصر عربستان یا الاهلی قطر روبه‌رو شود.

در گروه‌های مختلف، تیم‌ها با عملکرد خود راهی مرحله حذفی شدند:

گروه A: الوصل امارات با ۱۴ امتیاز صدرنشین شد و استقلال ایران با ۸ امتیاز دوم شد.

گروه B: الاهلی قطر (۱۰ امتیاز) و آرکاداغ ترکمنستان (۷ امتیاز) به مرحله بعدی صعود کردند.

گروه C: الحسین اردن با اختلاف دو امتیاز صدرنشین شد و هر دو تیم گروه به مرحله حذفی رسیدند.

گروه D: النصر عربستان با ۶ برد کامل صدرنشین شد و الزوراء عراق با تفاضل گل بالاتر از استقلال تاجیکستان صعود کرد.

گروه‌های شرق آسیا: مک‌آرتور استرالیا، گامبا اوزاکا ژاپن، پرسیب باندونگ اندونزی و تامپینس روورز سنگاپور به عنوان تیم‌های صدرنشین معرفی شدند و تیم‌های دوم هر گروه نیز به مرحله بعدی رسیدند.

رقابت‌های مرحله یک هشتم نهایی با برگزاری بازی‌های رفت و برگشت در بهمن و اسفند، مسیر صعود تیم‌ها به مراحل بالاتر را مشخص خواهد کرد و علاقه‌مندان فوتبال آسیایی می‌توانند منتظر دیدارهای جذاب و سرنوشت‌ساز باشند.

