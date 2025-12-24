خبرگزاری کار ایران
روزبه چشمی؛ از مهره مطمئن استقلال تا ثبت رکوردی تاریخی

روزبه چشمی با ۲۹ بازی آسیایی در جمع ۱۰ بازیکن برتر تاریخ استقلال قرار گرفت.

به گزارش ایلنا،  روزبه چشمی طی سال‌های حضورش در استقلال، همواره مهره‌ای مطمئن برای کادر فنی بوده و توانسته در تمامی فرمت‌های رقابت‌های آسیایی نقش کلیدی ایفا کند. تفکیک ۲۹ بازی آسیایی او شامل ۲ دیدار در لیگ ۲ آسیا، ۸ بازی در لیگ نخبگان آسیا، ۱۷ بازی در لیگ قهرمانان آسیا (نسخه قبلی) و ۲ بازی در پلی‌آف لیگ قهرمانان آسیا است. آماری که نشان‌دهنده حضور مستمر او در مراحل حساس و کلیدی رقابت‌هاست.

مسیر رسیدن به این رکورد خالی از چالش نبوده است. مصدومیتی که پیش‌تر برای چشمی رخ داد، باعث شد چندین بازی مهم را از دست بدهد، اما بازگشت او به ترکیب استقلال و ثبت این رکورد، نمایانگر استقامت حرفه‌ای و نقش حیاتی او در تیم است.

در شب صعود استقلال، بیشترین حضور چشمی مربوط به لیگ قهرمانان آسیا با ۱۷ بازی بود که نشان‌دهنده اعتماد کادر فنی به تجربه و توانایی‌های او در معتبرترین تورنمنت آسیایی است. همچنین حضور او در لیگ ۲ آسیا و پلی‌آف لیگ قهرمانان، اهمیت نقش او حتی در مراحل ابتدایی رقابت‌ها را نشان می‌دهد.

آمار درصدی حضور روزبه چشمی در رقابت‌های آسیایی:

لیگ ۲ آسیا: ۲ بازی (۶.۹٪)

لیگ نخبگان آسیا: ۸ بازی (۲۷.۶٪)

لیگ قهرمانان آسیا (نسخه قبلی): ۱۷ بازی (۵۸.۶٪)

پلی‌آف لیگ قهرمانان آسیا: ۲ بازی (۶.۹٪)

این آمار نشان می‌دهد که چشمی در مسابقات حساس و کلیدی، همواره جزو ستون‌های اصلی تیم بوده و استمرار حضورش بیانگر ثبات فنی و بدنی او در سطح بالای آسیایی است.

ثبت این رکورد همزمان با صعود تیم به مرحله بعدی، ترکیبی از موفقیت تیمی و دستاورد فردی را رقم زد. روزبه چشمی نه تنها نام خود را در تاریخ باشگاه ثبت کرد، بلکه اهمیت حضور مستمر و تأثیرگذار خود در آسیا را نیز به اثبات رساند و همچنان یکی از ستون‌های دفاعی و قلب فنی استقلال در میادین قاره‌ای باقی خواهد ماند.

