به گزارش ایلنا، سرمربی استقلال درباره دیدار حساس تیمش گفت: «این یک پیروزی بسیار خوب و ارزشمند بود. بازی سختی را پشت سر گذاشتیم و بازیکنانم کار بزرگی انجام دادند. خوشبختانه از ابتدای هفته زمان مناسبی برای تمرین داشتیم؛ در شرایطی که معمولاً هر سه روز یک‌بار بازی می‌کنیم و آماده‌سازی تیم و کار روی مسائل تاکتیکی واقعاً دشوار است.»

ساپینتو با اشاره به شناخت دقیق تیمش از حریف افزود: «المحرق را به‌خوبی آنالیز کرده بودیم و می‌دانستیم قرار است مقابل ما چه برنامه‌ای داشته باشند. همچنین به‌طور دقیق مشخص کرده بودیم که خودمان چه کارهایی باید انجام دهیم تا بتوانیم از نقاط ضعف حریف استفاده کنیم و خوشحالم که این برنامه‌ها در زمین مسابقه به‌خوبی اجرا شد.»

او همچنین در تمجید از عملکرد بازیکنان گفت: «نتیجه بازی جای بحث ندارد. ما در طول مسابقه تیم برتر میدان بودیم و موقعیت‌های زیادی خلق کردیم. شاید می‌توانستیم در نیمه نخست با خونسردی بیشتری کار کنیم، اما در مجموع نمایش خوبی داشتیم و شایسته این پیروزی بود.»

ساپینتو در پایان خاطرنشان کرد: «از این پیروزی و صعود بسیار خوشحالم. این موفقیت متعلق به بازیکنان است؛ آنها از دقیقه اول با ایمان و باور وارد زمین شدند و مطمئن بودند که می‌توانند برنده شوند.»

انتهای پیام/