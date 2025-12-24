خبرگزاری کار ایران
حردانی: پیروزی مقابل المحرق تازه آغاز راه استقلال است

صالح حردانی، مدافع راست استقلال، پس از نمایش درخشان تیمش در پیروزی مقابل المحرق بحرین و صعود به مرحله بعدی لیگ قهرمانان آسیا، به‌عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد و در نشست خبری به بیان احساسات خود پرداخت.

به گزارش ایلنا،  صالح حردانی در غیاب رامین رضاییان، با نمایش مطمئن در سمت راست خط دفاعی، نقش کلیدی در موفقیت استقلال داشت. او علاوه بر عملکرد دفاعی قابل اعتماد و چندین قطع توپ مؤثر که فرصت‌سازی المحرق را متوقف کرد، با ارسال دقیق خود پاس گل نخست تیم را نیز ثبت کرد تا سهم پررنگی در پیروزی آبی‌پوشان داشته باشد.

در نشست خبری پس از پایان مسابقه، حردانی گفت: «خدا را شکر توانستیم بازی را خیلی خوب شروع کنیم و سه امتیاز را بگیریم. در این مسابقه بازیکنان واقعاً سنگ تمام گذاشتند، جنگیدند و با تمام توان تلاش کردند. این پیروزی را به همه هواداران استقلال تبریک می‌گویم.»

او در ادامه درباره مسیر پیش‌روی استقلال افزود: «این تازه اول راه است و هنوز بازی‌های زیادی در پیش داریم که باید در آنها موفق باشیم. باید محکم‌تر ادامه بدهیم، چون مسابقات مهم‌تری انتظارمان را می‌کشد. ان‌شاءالله بتوانیم در لیگ قهرمانان آسیا بهترین عملکرد را داشته باشیم.»

صالح حردانی در پایان با قدردانی از کادر فنی اظهار داشت: «به کادر فنی خسته نباشید می‌گویم، چون در طول هفته تمام تلاش خودشان را کردند تا ما بتوانیم حریف را شکست بدهیم و با سه امتیاز از گروه صعود کنیم. خدا را شکر که این اتفاق افتاد و بار دیگر این پیروزی را به هواداران استقلال تبریک می‌گویم.»

