صالح حردانی بهترین بازیکن دیدار استقلال - المحرق
در دیدار پایانی مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا، هافبک استقلال، صالح حردانی، با نمایش درخشان خود برابر المحرق بحرین، عنوان بهترین بازیکن زمین را به دست آورد.
به گزارش ایلنا، تیم استقلال عصر امروز با برتری ۳ بر صفر مقابل المحرق بحرین، جواز صعود به مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا را به دست آورد و نشان داد در شبهای حساس آسیایی توان رقابت بالایی دارد.
پس از پایان این دیدار، صالح حردانی، مدافع-هافبک استقلال، به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.
حردانی در دقیقه ۱۵ با یک پاس دقیق گل نخست تیمش را برای اسماعیل قلیزاده مهیا کرد و در طول مسابقه با حضور فعال در خط میانی و دفاعی، یکی از تأثیرگذارترین بازیکنان زمین بود. انتخاب او به عنوان بهترین بازیکن، نشاندهنده نقش کلیدیاش در موفقیت استقلال در این دیدار سرنوشتساز است.