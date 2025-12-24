صالح حردانی بهترین بازیکن دیدار استقلال - المحرق

به گزارش ایلنا، تیم استقلال عصر امروز با برتری ۳ بر صفر مقابل المحرق بحرین، جواز صعود به مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا را به دست آورد و نشان داد در شب‌های حساس آسیایی توان رقابت بالایی دارد.

پس از پایان این دیدار، صالح حردانی، مدافع-هافبک استقلال، به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.

حردانی در دقیقه ۱۵ با یک پاس دقیق گل نخست تیمش را برای اسماعیل قلی‌زاده مهیا کرد و در طول مسابقه با حضور فعال در خط میانی و دفاعی، یکی از تأثیرگذارترین بازیکنان زمین بود. انتخاب او به عنوان بهترین بازیکن، نشان‌دهنده نقش کلیدی‌اش در موفقیت استقلال در این دیدار سرنوشت‌ساز است.

