سحرخیزان: پیروزی مقابل المحرق نتیجه تلاش همه تیم بود

سحرخیزان: پیروزی مقابل المحرق نتیجه تلاش همه تیم بود
سعید سحرخیزان، بازیکن استقلال، پس از پیروزی سه بر صفر تیمش مقابل المحرق بحرین، این موفقیت را نتیجه تلاش جمعی تیم و اهمیت بالای دیدار دانست.

به گزارش ایلنا،‌ سحرخیزان در خصوص دیدار حساس استقلال گفت: این سه امتیاز برای ما اهمیت زیادی داشت و خوشحالیم که توانستیم بازی مهمی را با پیروزی پشت سر بگذاریم.

وی ادامه داد: همه بازیکنان تیم برای رسیدن به این نتیجه تلاش کردند و توانستیم دیدار را سه بر صفر به پایان برسانیم. این پیروزی ارزشمند، گام مهمی برای صعود ما در رقابت‌ها محسوب می‌شود.

این بازیکن استقلال تأکید کرد: هماهنگی و تلاش جمعی تیم، کلید موفقیت در این دیدار بوده و امیدواریم  بتوانیم روند موفقیت خود را در مراحل بعدی نیز حفظ کنیم.

