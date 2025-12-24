خبرگزاری کار ایران
اعتراض تراکتور به رأی انضباطی دیدار با پرسپولیس

مدیرعامل باشگاه تراکتور با انتقاد از رأی صادره کمیته انضباطی درباره دیدار این تیم مقابل پرسپولیس در جام حذفی، این حکم را نامتناسب با اتفاقات مسابقه و رویه‌های مشابه دانست و از پیگیری حقوق باشگاه از طریق کمیته استیناف خبر داد.

به گزارش ایلنا، سعید مظفری‌زاده در خصوص رأی کمیته انضباطی دیدار تراکتور و پرسپولیس در جام حذفی اظهار داشت: رأی صادره از سوی کمیته محترم انضباطی در خصوص دیدار دو تیم تراکتور و پرسپولیس، رأیی بسیار سنگین، یک‌طرفه و در نوع خود بی‌سابقه در فوتبال ایران است که به هیچ‌عنوان با اتفاقات رخ‌داده در جریان این مسابقه و سایر موارد مشابه تناسب ندارد.

او افزود: کافی است این رأی با آرای صادره در موارد مشابه مقایسه شود؛ بازی‌هایی که علاوه بر فحاشی به خانواده بازیکنان تراکتور، شاهد پرتاب اشیاء به داخل زمین نیز بودیم، اما برخوردی کاملاً متفاوت و به‌مراتب مسالمت‌آمیز با آن صورت گرفت.

مدیرعامل باشگاه تراکتور ادامه داد: مشابه چنین رأیی تاکنون در فوتبال ایران صادر نشده و این موضوع این شائبه را ایجاد می‌کند که گویا کمیته محترم انضباطی تصمیم گرفته برخورد انضباطی متفاوت را از این دیدار آغاز کند؛ آن هم بدون توجه به شرایط واقعی مسابقه و مستندات موجود.

مظفری‌زاده تأکید کرد: باشگاه تراکتور ضمن احترام به ارکان قضایی فدراسیون فوتبال، تمامی مستندات و دفاعیات قانونی خود را با جدیت از طریق کمیته استیناف پیگیری خواهد کرد و انتظار دارد در مرحله تجدیدنظر، رأی عادلانه و منطبق با واقعیت‌های موجود صادر شود.

