نبود VAR به ضرر استقلال؛ پنالتی آبیها نادیده گرفته شد
در دیدار حساس استقلال و المحرق بحرین در لیگ قهرمانان آسیا سطح دو، نبود فناوری کمکداور ویدیویی (VAR) یک تصمیم مهم داوری را به زیان نماینده ایران رقم زد و آبیها از دستیابی به یک ضربه پنالتی محروم شدند.
به گزارش ایلنا، دیدار سرنوشتساز استقلال مقابل المحرق که نتیجه آن تأثیر مستقیمی در تعیین تیم صعودکننده از گروه دارد، با یک صحنه بحثبرانگیز داوری همراه شد؛ صحنهای که در دقیقه ۲۲ میتوانست جریان مسابقه را تغییر دهد.
در این لحظه، پاس عمقی به پشت خط دفاعی المحرق ارسال شد و سعید سحرخیزان برای تصاحب توپ و حرکت به سمت دروازه تلاش کرد. تحت فشار مهاجم استقلال، ولید الحیام، مدافع تیم میزبان، تعادل خود را از دست داد و توپ بهطور مشخص به دست چپ او برخورد کرد و راهی کرنر شد؛ اتفاقی که مسیر حرکت توپ را تغییر داد و از نگاه بازیکنان استقلال، مصداق واضح اعلام پنالتی بود.
با این حال، داور مسابقه متوجه این تخلف نشد و به دلیل نبود VAR در رقابتهای سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا، امکان بازبینی صحنه و اصلاح تصمیم نیز وجود نداشت. در صورت استفاده از کمکداور ویدیویی، بررسی تصاویر میتوانست شانس زیادی برای اعلام پنالتی به سود استقلال ایجاد کند، اما این امکان از کادر داوری سلب شده بود.
با وجود این تصمیم بحثبرانگیز، استقلال نیمه نخست را با برتری یک بر صفر پشت سر گذاشت؛ گلی که توسط اسماعیل قلیزاده به ثمر رسید. آبیپوشان تلاش دارند با حفظ تمرکز و ادامه بازی حسابشده، از تأثیرگذاری این صحنه داوری بر روند مسابقه جلوگیری کنند؛ چرا که تنها راه صعود استقلال، کسب پیروزی در این دیدار حساس است.