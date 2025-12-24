خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نبود VAR به ضرر استقلال؛ پنالتی آبی‌ها نادیده گرفته شد

نبود VAR به ضرر استقلال؛ پنالتی آبی‌ها نادیده گرفته شد
کد خبر : 1732652
لینک کوتاه کپی شد.

در دیدار حساس استقلال و المحرق بحرین در لیگ قهرمانان آسیا سطح دو، نبود فناوری کمک‌داور ویدیویی (VAR) یک تصمیم مهم داوری را به زیان نماینده ایران رقم زد و آبی‌ها از دستیابی به یک ضربه پنالتی محروم شدند.

به گزارش ایلنا،  دیدار سرنوشت‌ساز استقلال مقابل المحرق که نتیجه آن تأثیر مستقیمی در تعیین تیم صعودکننده از گروه دارد، با یک صحنه بحث‌برانگیز داوری همراه شد؛ صحنه‌ای که در دقیقه ۲۲ می‌توانست جریان مسابقه را تغییر دهد.

در این لحظه، پاس عمقی به پشت خط دفاعی المحرق ارسال شد و سعید سحرخیزان برای تصاحب توپ و حرکت به سمت دروازه تلاش کرد. تحت فشار مهاجم استقلال، ولید الحیام، مدافع تیم میزبان، تعادل خود را از دست داد و توپ به‌طور مشخص به دست چپ او برخورد کرد و راهی کرنر شد؛ اتفاقی که مسیر حرکت توپ را تغییر داد و از نگاه بازیکنان استقلال، مصداق واضح اعلام پنالتی بود.

نبود VAR به ضرر استقلال؛ پنالتی آبی‌ها نادیده گرفته شد

با این حال، داور مسابقه متوجه این تخلف نشد و به دلیل نبود VAR در رقابت‌های سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا، امکان بازبینی صحنه و اصلاح تصمیم نیز وجود نداشت. در صورت استفاده از کمک‌داور ویدیویی، بررسی تصاویر می‌توانست شانس زیادی برای اعلام پنالتی به سود استقلال ایجاد کند، اما این امکان از کادر داوری سلب شده بود.

با وجود این تصمیم بحث‌برانگیز، استقلال نیمه نخست را با برتری یک بر صفر پشت سر گذاشت؛ گلی که توسط اسماعیل قلی‌زاده به ثمر رسید. آبی‌پوشان تلاش دارند با حفظ تمرکز و ادامه بازی حساب‌شده، از تأثیرگذاری این صحنه داوری بر روند مسابقه جلوگیری کنند؛ چرا که تنها راه صعود استقلال، کسب پیروزی در این دیدار حساس است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا