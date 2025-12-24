خبرگزاری کار ایران
پیروزی یک نیمه ای استقلال مقابل المحرق

نیمه اول دیدار تیم‌های المحرق بحرین و استقلال ایران در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا سطح دو، با پیروزی یک بر صفر شاگردان ریکاردو ساپینتو به پایان رسید.

به گزارش ایلنا،  استقلال مسابقه را با رویکردی تهاجمی آغاز کرد، اما نخستین موقعیت جدی بازی در دقیقه ۵ نصیب تیم میزبان شد؛ جایی که عبدالکریم دیارا روی یک ضدحمله صاحب موقعیت شد و ضربه او با واکنش آنتونیو آدان راهی کرنر شد.

در ادامه و در دقیقه ۱۴، استقلال به دروازه المحرق نزدیک شد، اما شوت امیرمحمد رزاقی‌نیا از پشت محوطه جریمه با اختلاف از بالای دروازه به بیرون رفت.

یک دقیقه بعد، حمله حساب‌شده آبی‌پوشان نتیجه داد. فرار خوب صالح حردانی از سمت راست و پاس دقیق او در محوطه جریمه، به اسماعیل قلی‌زاده رسید و این بازیکن با ضربه‌ای دقیق گل نخست استقلال را به ثمر رساند.

پس از این گل، بازیکنان المحرق برای جبران نتیجه جلو کشیدند، اما نظم دفاعی استقلال اجازه ایجاد موقعیت‌های خطرناک را به میزبان نداد. در دقیقه ۴۲، ارسال دوباره حردانی با ضربه سر سعید سحرخیزان همراه شد که دروازه‌بان المحرق توپ را مهار کرد.

دقایق پایانی نیمه نخست با تعادل بیشتری دنبال شد و در نهایت، استقلال موفق شد با حفظ برتری یک گله، نیمه اول این دیدار حساس را به سود خود به پایان برساند.

