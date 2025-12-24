خبرگزاری کار ایران
پسر زیدان جانشین الکسیس گوندوز شد

با توجه به مصدومیت گلر اسبق پرسپولیس، پسر زیدان جانشین وی در جام ملت‌های آفریقا شد و امروز اولین بازی‌اش را برای این تیم انجام داد.

به گزارش ایلنا،  الکسیس گوندوز که سابقه حضور در ترکیب پرسپولیس را در کارنامه دارد، به دلیل آسیب‌دیدگی از ادامه همراهی تیم ملی در جام ملت‌های آفریقا بازماند تا تغییر اجباری در ترکیب این تیم ایجاد شود.

بر همین اساس، پسر زیدان با نظر کادر فنی به‌عنوان جانشین این دروازه‌بان انتخاب شد و امروز نخستین بازی رسمی خود را در چارچوب این رقابت‌ها انجام داد.

این دروازه‌بان جوان در شرایطی فرصت حضور در ترکیب اصلی را به دست آورد که پیش از این تجربه محدودی در سطح ملی داشت.

