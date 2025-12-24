خبرگزاری کار ایران
زمزمه انتقال صلاح به فنرباغچه
انتشار گزارش یک روزنامه ترکیه‌ای درباره تماس رئیس فنرباغچه با مدیر برنامه‌های محمد صلاح، گمانه‌زنی‌ها درباره آینده ستاره مصری لیورپول را دوباره داغ کرده است.

به گزارش ایلنا، روزنامه فاناتیک ترکیه مدعی شد سعدالدین ساران، رئیس باشگاه فنرباغچه، در تماسی مستقیم با مدیر برنامه‌های محمد صلاح، درباره امکان انتقال این ستاره مصری پرس‌وجو کرده است. بر اساس این گزارش، این تماس کوتاه بوده و هنوز هیچ مذاکره رسمی، پیشنهاد مالی یا طرح ورزشی مشخصی مطرح نشده، اما همین پرسش اولیه برای ایجاد موج شایعات در استانبول کافی بوده است.

فاناتیک می‌نویسد این تحرک در شرایطی رخ داده که صلاح هفته‌های پرتنشی را در لیورپول پشت سر گذاشت؛ از نیمکت‌نشینی در برخی بازی‌های حساس لیگ برتر تا مصاحبه جنجالی و واکنش انضباطی باشگاه. هرچند لیورپول در نهایت موفق شد بحران را مهار کند و صلاح با بازگشت به ترکیب، دوباره نقش محوری خود را به دست آورد، اما این حواشی باعث شد باشگاه‌های رقیب موقعیت او را زیر نظر بگیرند.

در گزارش فاناتیک تأکید شده تماس فنرباغچه بیش از آنکه نشانه یک انتقال قریب‌الوقوع باشد، تلاشی برای سنجش شرایط و رصد وضعیت صلاح است؛ ستاره‌ای که نامش حتی در حد شایعه هم می‌تواند معادلات رقابت در فوتبال ترکیه را تغییر دهد. فعلاً همه‌چیز در حد زمزمه است، اما زمزمه‌ای که لیورپول با دقت و نگرانی آن را دنبال می‌کند.

