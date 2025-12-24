به گزارش ایلنا، رأی صادره برای تراکتور شامل محرومیت از حضور تمامی تماشاگران در ادامه فصل جاری جام حذفی در دیدارهای خانگی، محرومیت هواداران این تیم در بازی‌های خارج از خانه، و در صورت مواجهه مجدد با پرسپولیس در فصل آینده، برگزاری بازی بدون تماشاگر (در صورت میزبانی تراکتور) یا ممنوعیت حضور هواداران تراکتور (در صورت میهمانی) است.

همچنین باشگاه به پرداخت ۳۰ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شد. در بخش دیگری از حکم، ۱۲ نفر از سرمشوقان و لیدرهای تراکتور به دلیل نقش در بی‌نظمی‌های سکوها به مدت شش ماه از حضور در ورزشگاه‌های برگزارکننده مسابقات این تیم محروم شدند.

کریم جمالی، مدیر رسانه باشگاه، نیز به دلیل نشر اکاذیب در کنفرانس خبری پس از مسابقه، به دو جلسه محرومیت از همراهی تیم محکوم گردید. این رأی به‌جز بخش جریمه مالی فوراً قابل اجراست و باشگاه هفت روز فرصت دارد نسبت به آن درخواست تجدیدنظر کند. نخستین مصداق این حکم، دیدار مرحله یک‌هشتم نهایی جام حذفی تراکتور برابر شمس‌آذر است که در قزوین و بدون حضور هواداران برگزار خواهد شد.

