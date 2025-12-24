خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رای انضباطی بعد از جنجال تراکتوری‌ها برابر پرسپولیس: محرومیت سنگین

رای انضباطی بعد از جنجال تراکتوری‌ها برابر پرسپولیس: محرومیت سنگین
کد خبر : 1732637
لینک کوتاه کپی شد.

کمیته انضباطی به واسطه اتفاقاتی که در دیدار دو تیم تراکتور و پرسپولیس در جام حذفی شکل گرفته، تبریزی‌ها را با حکم محرومیت مواجه کرد.

به گزارش ایلنا، رأی صادره برای تراکتور شامل محرومیت از حضور تمامی تماشاگران در ادامه فصل جاری جام حذفی در دیدارهای خانگی، محرومیت هواداران این تیم در بازی‌های خارج از خانه، و در صورت مواجهه مجدد با پرسپولیس در فصل آینده، برگزاری بازی بدون تماشاگر (در صورت میزبانی تراکتور) یا ممنوعیت حضور هواداران تراکتور (در صورت میهمانی) است.

همچنین باشگاه به پرداخت ۳۰ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شد. در بخش دیگری از حکم، ۱۲ نفر از سرمشوقان و لیدرهای تراکتور به دلیل نقش در بی‌نظمی‌های سکوها به مدت شش ماه از حضور در ورزشگاه‌های برگزارکننده مسابقات این تیم محروم شدند.

کریم جمالی، مدیر رسانه باشگاه، نیز به دلیل نشر اکاذیب در کنفرانس خبری پس از مسابقه، به دو جلسه محرومیت از همراهی تیم محکوم گردید. این رأی به‌جز بخش جریمه مالی فوراً قابل اجراست و باشگاه هفت روز فرصت دارد نسبت به آن درخواست تجدیدنظر کند. نخستین مصداق این حکم، دیدار مرحله یک‌هشتم نهایی جام حذفی تراکتور برابر شمس‌آذر است که در قزوین و بدون حضور هواداران برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا