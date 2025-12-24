به گزارش ایلنا، نشست تخصصی بررسی روند برگزاری المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور با حضور علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی، سیدمحمد شروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان، معانی مدیرکل دفتر استعدادیابی و محزون مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت برگزار شد.

در این نشست، وضعیت حضور کشتی‌گیران آزاد و فرنگی در المپیاد استعدادهای برتر به‌طور ویژه بررسی شد و طبق گزارش ارائه‌شده، رشته کشتی بیشترین تعداد شرکت‌کننده را در میان رشته‌های حاضر به خود اختصاص داده است. این موضوع جایگاه ویژه این رشته را در فرآیند شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی کشور برجسته کرده است.

اسبقیان با بیان اینکه کشتی نقش مهمی در ارتقای سطح کیفی المپیاد دارد، خاطرنشان کرد: تعامل فدراسیون کشتی با حوزه معاونت ورزش قهرمانی و حرفه‌ای الگویی موفق برای سایر فدراسیون‌هاست. وی افزود: حضور گسترده کشتی‌گیران در المپیاد استعدادهای برتر نشان‌دهنده نگاه بلندمدت و آینده‌نگرانه فدراسیون به مسیر قهرمان‌پروری است.

در ادامه، علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی نیز با اشاره به برنامه‌ها و سیاست‌های وزارت ورزش در حوزه قهرمانی تصریح کرد: نگاه ساختاری و هماهنگ در دفتر برنامه‌ریزی و دفتر استعدادیابی موجب شفاف‌تر و هدفمندتر شدن فرآیند شناسایی استعدادها شده و مسیر برنامه‌ریزی فدراسیون‌ها برای آینده را روشن‌تر کرده است.

