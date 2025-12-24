خبرگزاری کار ایران
اسبقیان: کشتی با نگاه بلندمدت در مسیر قهرمان‌پروری گام برمی‌دارد

در نشست تخصصی بررسی روند المپیاد استعدادهای برتر، معاون توسعه ورزش قهرمانی وزارت ورزش تأکید کرد که فدراسیون کشتی با رویکردی آینده‌نگر، مسیر قهرمان‌پروری در این رشته را ساختاری و هدفمند دنبال می‌کند.

به گزارش ایلنا، نشست تخصصی بررسی روند برگزاری المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور با حضور علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی، سیدمحمد شروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان، معانی مدیرکل دفتر استعدادیابی و محزون مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت برگزار شد.

در این نشست، وضعیت حضور کشتی‌گیران آزاد و فرنگی در المپیاد استعدادهای برتر به‌طور ویژه بررسی شد و طبق گزارش ارائه‌شده، رشته کشتی بیشترین تعداد شرکت‌کننده را در میان رشته‌های حاضر به خود اختصاص داده است. این موضوع جایگاه ویژه این رشته را در فرآیند شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی کشور برجسته کرده است.

اسبقیان با بیان اینکه کشتی نقش مهمی در ارتقای سطح کیفی المپیاد دارد، خاطرنشان کرد: تعامل فدراسیون کشتی با حوزه معاونت ورزش قهرمانی و حرفه‌ای الگویی موفق برای سایر فدراسیون‌هاست. وی افزود: حضور گسترده کشتی‌گیران در المپیاد استعدادهای برتر نشان‌دهنده نگاه بلندمدت و آینده‌نگرانه فدراسیون به مسیر قهرمان‌پروری است.

در ادامه، علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی نیز با اشاره به برنامه‌ها و سیاست‌های وزارت ورزش در حوزه قهرمانی تصریح کرد: نگاه ساختاری و هماهنگ در دفتر برنامه‌ریزی و دفتر استعدادیابی موجب شفاف‌تر و هدفمندتر شدن فرآیند شناسایی استعدادها شده و مسیر برنامه‌ریزی فدراسیون‌ها برای آینده را روشن‌تر کرده است.

