عذرخواهی مدافع تاتنهام از ایساک بعد از تکل وحشتناک

به گزارش ایلنا، دیدار شنبه‌شب لیورپول و تاتنهام در ورزشگاه تاتنهام با پیروزی دو بر یک شاگردان آرنه اشلوت به پایان رسید، اما این مسابقه برای قرمزها با یک اتفاق تلخ همراه شد. الکساندر ایساک که در آغاز نیمه دوم جانشین کانر بردلی شد، تنها ۱۰ دقیقه پس از ورود به زمین، گل نخست لیورپول را با شوتی دقیق از مقابل گولیلمو ویکاریو به ثمر رساند. در ادامه نیز هوگو اکیتیکه گل دوم را برای میهمان به ثبت رساند.

در ادامه مسابقه، ریچارلیسون یکی از گل‌ها را برای تاتنهام جبران کرد تا دقایق پایانی با حساسیت دنبال شود، اما لیورپول توانست برتری خود را حفظ کند و هر سه امتیاز را از پایتخت انگلیس به دست آورد. با این حال، ایساک در جریان به ثمر رساندن گل خود دچار آسیب‌دیدگی شد؛ مصدومیتی که در نهایت به شکستگی پا و خروج او از زمین در دقیقه ۶۰ انجامید.

در صحنه گل، میکی فن‌ده‌فن، مدافع تاتنهام، برای مهار شوت ایساک اقدام به تکل کرد. هرچند او نتوانست ضربه مهاجم لیورپول را مهار کند، اما پای تکیه‌گاه ایساک زیر بدن این مدافع هلندی پیچ خورد و همین موضوع باعث آسیب جدی مهاجم سوئدی شد.

فن‌ده‌فن پس از پایان مسابقه با ارسال پیامی برای ایساک، از او عذرخواهی کرد. این بازیکن در گفت‌وگو با شبکه اسکای‌اسپورتس گفت:«بعد از بازی برایش پیام فرستادم، چون واقعاً قصد نداشتم به او آسیب بزنم. فقط می‌خواستم شوت را دفع کنم. فکر می‌کنم بدشانسی بود که پایش بین پاهای من قرار گرفت. برایش آرزوی سلامتی کردم و امیدوارم خیلی زود دوباره او را در زمین ببینم. خوشبختانه او پیامم را دید و پاسخ داد.»

در همین حال، این صحنه با واکنش تند آرنه اشلوت، سرمربی لیورپول، همراه شد. او این تکل را «بی‌ملاحظه» توصیف کرد و نسبت به تبعات آن ابراز نارضایتی کرد. ایساک اوایل هفته جاری تحت عمل جراحی موفقیت‌آمیز روی پای آسیب‌دیده قرار گرفت و هرچند اشلوت ابراز امیدواری کرده که این مهاجم پیش از پایان فصل به میادین بازگردد، اما از طولانی شدن دوری او نگران است.

سرمربی لیورپول در این باره گفت: «این یک تکل بی‌احتیاط بود. قبلاً درباره صحنه ژاوی سیمونز صحبت کرده بودم که کاملاً ناخواسته بود و معمولاً چنین تکل‌هایی منجر به مصدومیت نمی‌شود. اما تکل فن‌ده‌فن فرق داشت. اگر چنین تکلی را ۱۰ بار انجام بدهید، در هر ۱۰ بار احتمال مصدومیت شدید وجود دارد. این آسیب‌دیدگی چند ماه طول می‌کشد و برای ایساک و همچنین برای ما، ناامیدکننده است.»

