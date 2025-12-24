حادثه خطرناک برای خواهر مسی: مراسم عروسی لغو شد!
ماریا سول مسی، خواهر لیونل مسی ستاره فوتبال جهان، در پی یک سانحه رانندگی دچار آسیبدیدگی شد و به همین دلیل، مراسم ازدواج خود را که قرار بود اوایل ژانویه برگزار شود، به تعویق انداخت.
به گزارش ایلنا، ماریا سول مسی که طراح لباس است، قرار بود سوم ژانویه در شهر روساریو با «خولیان تولی آرلانو»، مربی باشگاه اینتر میامی، ازدواج کند اما به دنبال این حادثه، زمان جدید مراسم هنوز مشخص نشده است.
این خبر نخستینبار در برنامه تلویزیونی «LAM» از شبکه آمریکای آرژانتین اعلام شد. آنخل دهبریتو، مجری این برنامه، با قطع برنامه و در گفتوگو با سلیا کوچیتینی، مادر مسی، جزئیاتی از این حادثه را در اختیار مخاطبان قرار داد و در عین حال، وضعیت عمومی ماریا سول را پایدار توصیف کرد.
بر اساس توضیحات دهبریتو، ماریا سول هنگام رانندگی کنترل خودروی خود را از دست داده و دچار سانحه شده است. هرچند جان او در خطر نبوده، اما این تصادف منجر به آسیبدیدگیهای جدی شده است. به گفته منابع پزشکی، او دچار شکستگی دو مهره ستون فقرات شده و همچنین سوختگیهایی را متحمل شده که از سوی مجری برنامه «پیچیده و نگرانکننده» توصیف شده است.
در همین حال، با وجود شدت جراحات، وضعیت جسمانی خواهر لیونل مسی باثبات گزارش شده و او برای آغاز روند درمان و دوران نقاهت به شهر روساریو بازگشته تا در کنار اعضای خانوادهاش مراحل بهبودی را سپری کند.
سلیا کوچیتینی، مادر مسی، در واکنش به نگرانی هواداران گفت: «حال او خوب است و به آرژانتین بازگشته»، تا به این شکل، هواداران لیونل مسی را نسبت به وضعیت دخترش آرام کند.
ماریا سول مسی همواره زندگی شخصی خود را دور از فضای رسانهای نگه داشته و با وجود شهرت جهانی برادرش، ترجیح داده حضوری کمرنگ در عرصه عمومی داشته باشد.