​سپاهان در پی جذب مهاجم گلزن ازبک (عکس)

به گزارش ایلنا، پیش‌تر در برخی رسانه‌های آسیای مرکزی گزارش شده بود که ایگور سرگئیف، مهاجم تیم موسوم به «شیرها» (پاختاکور)، در آستانه جدایی از این باشگاه قرار دارد و احتمال لژیونر شدن او قوت گرفته است. در همین راستا، نرزالله سعیدالله‌یف، سردبیر سایت «چمپیونات آسیا»، با انتشار مطلبی در کانال تلگرامی خود اعلام کرد که مقصد احتمالی این مهاجم، باشگاه سپاهان ایران خواهد بود.

سپاهان که در حال حاضر با ۳۰ امتیاز از ۱۴ دیدار، صدرنشین لیگ برتر فوتبال ایران است، به دنبال تقویت ترکیب خود برای ادامه فصل و حضور قدرتمند در رقابت‌های داخلی و آسیایی بوده و سرگئیف یکی از گزینه‌های اصلی این باشگاه در خط حمله محسوب می‌شود.

این مهاجم ۳۱ ساله در فصل جاری، آمار قابل توجهی از خود به ثبت رسانده و در ۳۸ مسابقه، موفق به زدن ۲۵ گل و ارسال ۳ پاس گل شده است؛ آماری که او را به یکی از مؤثرترین مهاجمان فوتبال ازبکستان تبدیل کرده است.

ایگور ولادیمیرویچ سرگئیف، متولد ۳۰ آوریل ۱۹۹۳، سابقه طولانی حضور در باشگاه پاختاکور تاشکند را در کارنامه دارد و در مقاطع مختلف، پیراهن تیم‌هایی چون بیجینگ گوان چین، آکتوبه و توبول قزاقستان و BG پاتوم یونایتد تایلند را نیز بر تن کرده است. او در سال ۲۰۲۱ با پیراهن توبول، به نخستین بازیکن ازبک تبدیل شد که در لیگ کنفرانس اروپا گلزنی می‌کند.

سرگئیف همچنین یکی از مهره‌های باسابقه تیم ملی ازبکستان به شمار می‌رود. او در رقابت‌های قهرمانی زیر ۱۹ ساله‌های آسیا ۲۰۱۲ با ۷ گل، عنوان آقای گلی را به دست آورد و در جام ملت‌های آسیا ۲۰۱۵ نیز گل پیروزی‌بخش تیم ملی کشورش برابر کره شمالی را به ثمر رساند. این مهاجم در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳ قطر نیز در فهرست تیم ملی ازبکستان حضور داشت.

