اعلام ورزشگاه مسابقه استقلال و گل گهرسیرجان

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، طبق اعلام برنامه اولیه، مسابقه دو تیم استقلال و گل گهرسیرجان در هفته پانزدهم لیگ برتر ساعت ۱۶:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۷ در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار خواهد شد.

شایان ذکر است اعلام ورزشگاه امام رضا(ع) شهر مشهد براساس مکاتبات رسمی باشگاه استقلال با این سازمان صورت گرفته بود و طبعاً تمامی مسئولیت های این تغییر ورزشگاه برعهده باشگاه استقلال است.

