اعلام ورزشگاه مسابقه استقلال و گل گهرسیرجان

ورزشگاه محل برگزاری یک مسابقه از هفته پانزدهم لیگ برتر مشخص شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، طبق اعلام برنامه اولیه،  مسابقه دو تیم استقلال و گل گهرسیرجان در هفته پانزدهم لیگ برتر ساعت ۱۶:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۷ در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار خواهد شد.

شایان ذکر است اعلام ورزشگاه امام رضا(ع)  شهر مشهد براساس مکاتبات رسمی باشگاه استقلال با این سازمان صورت گرفته بود و  طبعاً تمامی مسئولیت های این تغییر ورزشگاه برعهده باشگاه استقلال است.

