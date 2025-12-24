خلیفه اصل: خروجی اصلا، شاید پنج بازیکن جدید بگیریم

به گزارش ایلنا، امیر خلیفه اصل در نشست خبری پیش از بازی فردا درباره مصاف با ذوب آهن گفت:«این آخرین بازی نیم‌فصلمان است و انشاالله با یک بازی منطقی و خوب بتوانیم سه امتیاز بازی را کسب کنیم و دل هواداران را شاد کنیم. ذوب آهن یک تیم بسیار خوب و منسجم است اما ما هم از لحاظ روحی، روانی و جسمانی آماده هستیم تا با یک بازی خوب دل مردم خوزستان را شاد کنیم. از مردم و هواداران خوزستانی تقاضا می‌کنم که فردا به ورزشگاه تشریف بیاورند تا انشاالله ما بتوانیم سه امتیاز بازی را کسب کنیم.»

خلیفه اصل درباره برنامه های نقل و انتقالاتی نیز توضیح داد:«فعلا همه تمرکزمان روی بازی فرداست تا هر سه امتیاز را کسب کنیم. در ادامه جلساتی با مدیران باشگاه خواهیم داشت. قطعا هیچ بازیکن خروجی نخواهیم داشت چون فقط 15 بازیکن بزرگسال داریم. یک مشکل بزرگی که داریم بحث پنجره نقل و انتقالاتی است. هیئت مدیره و سهامدار باشگاه استقلال خوزستان در صدد هستند تا این مشکل را حل کنند تا بتوانیم تیم را تقویت کنیم و در نیم فصل دوم قوی‌تر از نیم فصل اول در مسابقات حاضر باشیم.»

او در خصوص شرایط لیست تیمش هم گفت:«نیاز به تقویت تیم داریم و نفراتی را مدنظر گرفته‌ایم. پنج بازیکن جدید می‌توانیم جذب کنیم و سعی داریم تا هر پنج بازیکن را بگیریم.»

سرمربی استقلال خوزستان درباره برنامه اردویی نیم فصل توضیح داد:«شرایط آب و هوایی خوزستان در این موقع سال خیلی خوب است. امیدواریم باشگاه به ما کمک کند و یکسری سخت افزار در اختیارمان قرار دهد تا در همین استان اردو بزنیم و حداکثر استفاده را از این آب و هوا ببریم.»

او اعلام کرد تیمش با تمام قوا به مصاف ذوب آهن خواهد رفت: «خوشبختانه برای بازی فردا محروم و مصدوم نداریم. همه تیم آماده است تا با یکدلی سه امتیاز را کسب کنیم.»

خلیفه اصل درباره آخرین وضعیت ورزشگاه غدیر گفت:«جا دارد از مردم آبادان، آقایان گرشاسبی و گل محمدی تشکر کنم که فردا میزبان بازی ما هستند. متاسفانه امسال ورزشگاه ما آماده نبود و در شهرهای تهران، آبادان و اهواز میزبانی کردیم و همین هم شرایط را برایمان سخت کرد. آنطور که از دوستان شنیدم احتمالا تا پایان سال ورزشگاه غدیر آماده شود و امیدوارم زودتر این اتفاق بیفتد تا ما هم در خانه خودمان میزبان حریفان باشیم. برای میزبانی‌ها تابع باشگاه باشیم.»

