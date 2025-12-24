خرید زمستانی بزرگ گواردیولا لو رفت!
منچسترسیتی برای تقویت خط حملهاش در زمستان، وارد مذاکرات جدی با آنتوان سمنیو شده و به گزارش بیبیسی، گفتوگوها برای انتقال این مهاجم غنایی به مراحل پیشرفته رسیده است.
به گزارش ایلنا، باشگاه منچسترسیتی با هدایت پپ گواردیولا، آنتوان سمنیو، مهاجم ۲۵ ساله بورنموث را بهعنوان یکی از اهداف اصلی نقلوانتقالات زمستانی خود انتخاب کرده و مذاکرات برای جذب این بازیکن با سرعت در حال پیشرفت است. سمنیو که فصل درخشانی را در لیگ برتر انگلیس پشت سر میگذارد، میتواند خرید بزرگ سیتی پیش از آغاز سال جدید میلادی باشد.
بر اساس این گزارش، بند فسخ قرارداد این مهاجم غنایی به باشگاهها اجازه میدهد تا پیش از دهم ژانویه، با پرداخت ۷۲ میلیون یورو بههمراه ۵ میلیون یورو بندهای پاداش، او را جذب کنند؛ بندی که پس از این تاریخ اعتبار خود را از دست میدهد. همین موضوع باعث شده سیتی برای نهاییکردن انتقال، زمان را از دست ندهد.
سمنیو یکی از پرتقاضاترین بازیکنان فصل جاری لیگ برتر بوده و تقریباً توجه تمام تیمهای بزرگ انگلیس را به خود جلب کرده است؛ بهجز آرسنال. با این حال، مدیران ورزشگاه اتحاد معتقدند در مقایسه با رقبا، بیش از همه به توافق نهایی نزدیک شدهاند.
این مهاجم در ۱۳ بازی لیگ برتر، موفق به ثبت ۸ گل و ۳ پاس گل شده و اخیراً نیز پس از قرار گرفتن در معرض توهینهای نژادپرستانه، با به ثمر رساندن دو گل، واکنشی قابلتوجه از خود نشان داد؛ موضوعی که از دید مدیران و کادر فنی سیتی پنهان نمانده است.
در همین حال، سایر غولهای فوتبال انگلیس نیز وضعیت این بازیکن را بررسی کرده بودند. منچستریونایتد ظاهراً از رقابت کنار کشیده و انتقال او به سیتی را محتمل میداند. لیورپول پس از مصدومیت الکساندر ایساک (شکستگی نازکنی و دوری دوماهه)، گزینه جذب سمنیو را بررسی کرد. چلسی درباره شرایط شخصی بازیکن پرسوجو داشت و تاتنهام نیز عملاً خود را عقبتر از رقبا میبیند.
سمنیو که در دیدار دوشنبه شب بورنموث مقابل منچستریونایتد، یک گل به ثمر رساند و یک پاس گل داد، پس از تساوی ۴-۴ دو تیم، همراه با آندونی ایرائولا زمین را ترک کرد؛ تصویری که به نوشته بیبیسی، ممکن است یکی از آخرین حضورهای او با پیراهن قرمز و مشکی بورنموث باشد.