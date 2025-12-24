شمسایی: نظارت دقیق روی لیگ داریم/ تصمیمها پشت درهای بسته نیست
به گزارش ایلنا، وحید شمسایی، سرمربی تیم ملی فوتسال، در گفتوگویی مفصل درباره احتمال همراهی دو یا سه دروازهبان در جام ملتهای فوتسال اندونزی ۲۰۲۶، وضعیت بازیکنان باتجربهای که در لیگ میدرخشند، نحوه نظارت کادر فنی بر بازیکنان لیگ، هماهنگی اعضای کادر و چالش تیم ملی در برگزاری دیدارهای تدارکاتی صحبت کرد.
نظارت دقیق روی لیگ: تصمیمها پشت درهای بسته نیست
وقتی به عنوان کادر فنی برای دیدن یک مسابقه به شهری سفر میکنیم، به پست بازیکنانی که مدنظرمان هستند دقت میکنیم و بهصورت هدفمند آنها را رصد میکنیم.. بعد از دیدن حضوری بازیها هم جلسه حضوری با کادر فنی برگزار میشود. راموس لینک بازیها را که برایش ارسال میشود میبیند و نظر میدهد و شهاب سفالمنش هم مسابقات را بررسی میکند. بازیکنانی که در اردوهای قبلی حضور داشته و کیفیت خوبی داشتند اما در حال حاضر در سطح آمادگی مطلوب نیستند، با خودشان و مربیانشان صحبت میکنیم و تلاش میکنیم هم از نظر فنی و هم کارکتر ملیپوش بودن همه را رصد کنیم. بههرحال این یک کار تیمی و انسانی است و ممکن است خطا هم داشته باشیم، اما هدف اصلی ما از این روند، نظارت دقیقتر است.
بدون بازی تدارکاتی کار سختی در جام ملتها داریم
در همکاریهایی که با سازمان لیگ داشتهایم، همیشه تلاش کردهایم باشگاهها بهعنوان بازوان اصلی تیم ملی متضرر نشوند، اما بدون بازی دوستانه کار سختی است که وارد تورنمنتی مثل جام ملتها بشویم. درست است که ما بازیهای کشورهای اسلامی را داشتیم، اما هرچه به مسابقات نزدیکتر میشویم، اهمیت برگزاری دیدارهای تدارکاتی بیشتر میشود.
رقبا بیوقفه در حال مسابقه دادن هستند
در حال حاضر همگروهیهای ما یعنی عربستان، افغانستان و مالزی در فیفادیها و تورنمنتهای مختلف مشغول بازی هستند. مالزی در یک تورنمنت حضور داشت و بعد قرار است با ژاپن بازی کند، عربستان مقابل رومانی درخشید و افغانستان هم برنامه دقیقی دارد. ژاپن با اسلوونی بازی کرده و عراق، لبنان و سایر تیمها نیز در حال برگزاری مسابقات تدارکاتی هستند. متأسفانه هرچقدر تمرین کنیم، فقدان بازی تدارکاتی فشار خود را نشان میدهد.
هر بازی معادل ۴۰ جلسه تمرین است
بین مربیان قدیمی جملهای وجود دارد که میگویند هر مسابقه با ۴۰ جلسه تمرینی رقابت میکند، چرا که بازیکن در شرایط مسابقه از نظر فنی و ذهنی کیفیت نهایی خود را نشان میدهد. البته تمام مسیرها را برای برگزاری دیدار تدارکاتی طی کردهایم، اما هنوز موفق نشدهایم.
شهاب سفالمنش یک سرمایه ملی است
شهاب سفالمنش یک سرمایه ملی است. در پایان سال گذشته به دلیل سمینارهای فنی کنفدراسیون فوتبال آسیا ناگزیر شدیم با جدایی موقت او موافقت کنیم، اما حالا در این تورنمنت خوشحالیم که کنار ما خواهد بود. شهاب دکترای فیزیولوژی دارد و میتواند از نظر بدنی بازیکنان را حفظ کند.
یک آنالیزور نخبه با اشراف کامل روی فوتسال ایران و آسیا
او یک تمریندهنده درجه یک، آنالیزور ممتاز و نخبه است و بهعنوان یک مدرس صاحبسبک در قاره شناخته میشود. شناخت خوبی از هم داریم و او اشراف کاملی روی بازیکنان فوتسال ایران و حتی حریفان دارد و به واسطه شخصیت چندوجهیاش ارتباط خوبی با مربیان بینالمللی برقرار میکند که این موضوع میتواند ظرفیتهایی برای فوتسال ایران ایجاد کند.
ما این پتانسیل ایرانی را داریم و باید از آن استفاده کنیم. با توجه به تفکیک وظایف، تداخلی در مورد نقش مربیان وجود ندارد و مسئولیت کارهای فنی تیم را برعهده خواهد داشت.
مسیر سخت جام ملتها، رقبا کم نیستند
لازم میدانم از رئیس فدراسیون، آقای تاج، آقای ممبینی دبیرکل محترم و آقای تارقلیزاده تشکر کنم که تلاش میکنند حضور پرقدرتی در مسابقات داشته باشیم، چرا که تیمهایی مثل اندونزی، مالزی، ژاپن، ازبکستان، تاجیکستان و چند تیم دیگر برای قهرمانی خیز برداشتهاند و کار آسانی پیش رو نداریم. تجربه به ما نشان داده که همه تیمها وقتی مقابل ایران قرار میگیرند انرژی صدچندانی از خود به زمین میآورند و اصلاً نباید فریب گذشته را بخوریم.