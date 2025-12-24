خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رسمی: جدایی توافقی سرمربی باشگاه تهرانی

رسمی: جدایی توافقی سرمربی باشگاه تهرانی
کد خبر : 1732436
لینک کوتاه کپی شد.

محمدجواد رحیمی مدیرعامل باشگاه هوادار و رضا ربیعی سرمربی هوادار پس از گفت و گویی کوتاه به توافق رسیدند که پایان همکاری طرفین با یک دیگر را رسمی نمایند.

به گزارش ایلنا، صبح روز چهارشنبه رضا ربیعی سرمربی هوادار و دستیارانش به طور قطعی کناره گیری خود را از ادامه همکاری به اطلاع مدیریت مجموعه رساندند که محمدجواد رحیمی مدیرعامل باشگاه هوادار نیز با استعفای سرمربی تیمش و جدایی مربیان خود به طور رسمی موافقت کرد.

باشگاه هوادار با اعلام این خبر برای سرمربی پیشین  خود در ادامه مسیر زندگی شخصی و ورزشی آرزوی توفیق داشت  و قدردانی خود را از تلاش های وی و گروه فنی‌شان  ابراز کرد.

رضا ربیعی فصل خوبی را با هوادار شروع کرده بود و در بالای جدول قرار داشت اما نوسانات مدت اخیر باعث شد که او چند بار کناره‌گیری کند و سرانجام امروز این اتفاق بعد از  حذف هوادار در جام حذفی  قطعی شد.

هوادار با این سرمربی در 15 بازی 22 امتیاز کسب کرده و همچنان با قرار گرفتن در رده ششم شانس  حضور دوباره در منطقه صعود در ادامه فصل را دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا