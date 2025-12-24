رسمی: جدایی توافقی سرمربی باشگاه تهرانی

به گزارش ایلنا، صبح روز چهارشنبه رضا ربیعی سرمربی هوادار و دستیارانش به طور قطعی کناره گیری خود را از ادامه همکاری به اطلاع مدیریت مجموعه رساندند که محمدجواد رحیمی مدیرعامل باشگاه هوادار نیز با استعفای سرمربی تیمش و جدایی مربیان خود به طور رسمی موافقت کرد.

باشگاه هوادار با اعلام این خبر برای سرمربی پیشین خود در ادامه مسیر زندگی شخصی و ورزشی آرزوی توفیق داشت و قدردانی خود را از تلاش های وی و گروه فنی‌شان ابراز کرد.

رضا ربیعی فصل خوبی را با هوادار شروع کرده بود و در بالای جدول قرار داشت اما نوسانات مدت اخیر باعث شد که او چند بار کناره‌گیری کند و سرانجام امروز این اتفاق بعد از حذف هوادار در جام حذفی قطعی شد.

هوادار با این سرمربی در 15 بازی 22 امتیاز کسب کرده و همچنان با قرار گرفتن در رده ششم شانس حضور دوباره در منطقه صعود در ادامه فصل را دارد.

