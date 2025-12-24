پیشنهاد کشیش معروف برای وینیسیوس

به گزارش ایلنا، پدر آنخل، کشیش شناخته‌شده اسپانیا، در برنامه رادیویی «ال‌لارگوئرو» و در واکنش به حرکت وینیسیوس جونیور مقابل ژابی آلونسو و تعویض شدنش در جریان بازی، دیدگاهی متفاوت و اجتماعی ارائه کرد. او بدون ورود مستقیم به حواشی فوتبالی، پیشنهاد یک «کفاره نمادین» را مطرح کرد: خدمت‌رسانی یک‌روزه در کلیسای سن‌آنتون مادرید؛ مکانی که به‌طور مستمر به افراد آسیب‌پذیر و نیازمند کمک می‌کند.

پدر آنخل در این‌باره گفت: «اگر یک روز بیاید و در کلیسای سن‌آنتون صبحانه سرو کند، تمام مشکلاتش برطرف می‌شود.» او این پیشنهاد را نه به‌عنوان تنبیه، بلکه راهی برای بازگشت به تعادل روحی و انسانی توصیف کرد.

این کشیش اسپانیایی در ادامه، رفتارهایی از این دست را بخشی از شرایط انسانی و گاه ناشی از غرور یا فشار بیش از حد دانست و تأکید کرد که قرار گرفتن در مرکز توجه رسانه‌ای فوتبال نباید باعث شود بازیکنان واقعیت‌های تلخ‌تر جامعه را فراموش کنند. به گفته او، چنین واکنش‌هایی تنها محدود به فوتبال نیست و در لایه‌های مختلف جامعه نیز دیده می‌شود.

در بخش دیگری از این گفت‌وگو، موضوع استانداردهای سخت‌گیرانه در فوتبال حرفه‌ای و نحوه مدیریت ستاره‌ها مطرح شد. در همین حال، نام فلورنتینو پرز، رئیس باشگاه رئال مادرید، به میان آمد و پدر آنخل با لحنی غیررسمی اشاره کرد که سبک مدیریتی او بیشتر بر حمایت و همراهی استوار است تا تنبیه، هرچند حفظ سطح بالای انتظارات را برای موفقیت ضروری دانست.

