خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیشنهاد کشیش معروف برای وینیسیوس

پیشنهاد کشیش معروف برای وینیسیوس
کد خبر : 1732424
لینک کوتاه کپی شد.

پدر آنخل، کشیش شناخته‌شده اسپانیایی، پیشنهاد کرد وینیسیوس جونیور یک روز به عنوان خدمتکار در کلیسای سن آنتون صبحانه سرو کند تا از فشارهای روانی و جنجال‌های اخیر رها شود.

به گزارش ایلنا، پدر آنخل، کشیش شناخته‌شده اسپانیا، در برنامه رادیویی «ال‌لارگوئرو» و در واکنش به حرکت وینیسیوس جونیور مقابل ژابی آلونسو و تعویض شدنش در جریان بازی، دیدگاهی متفاوت و اجتماعی ارائه کرد. او بدون ورود مستقیم به حواشی فوتبالی، پیشنهاد یک «کفاره نمادین» را مطرح کرد: خدمت‌رسانی یک‌روزه در کلیسای سن‌آنتون مادرید؛ مکانی که به‌طور مستمر به افراد آسیب‌پذیر و نیازمند کمک می‌کند.

پدر آنخل در این‌باره گفت: «اگر یک روز بیاید و در کلیسای سن‌آنتون صبحانه سرو کند، تمام مشکلاتش برطرف می‌شود.» او این پیشنهاد را نه به‌عنوان تنبیه، بلکه راهی برای بازگشت به تعادل روحی و انسانی توصیف کرد.

این کشیش اسپانیایی در ادامه، رفتارهایی از این دست را بخشی از شرایط انسانی و گاه ناشی از غرور یا فشار بیش از حد دانست و تأکید کرد که قرار گرفتن در مرکز توجه رسانه‌ای فوتبال نباید باعث شود بازیکنان واقعیت‌های تلخ‌تر جامعه را فراموش کنند. به گفته او، چنین واکنش‌هایی تنها محدود به فوتبال نیست و در لایه‌های مختلف جامعه نیز دیده می‌شود.

در بخش دیگری از این گفت‌وگو، موضوع استانداردهای سخت‌گیرانه در فوتبال حرفه‌ای و نحوه مدیریت ستاره‌ها مطرح شد. در همین حال، نام فلورنتینو پرز، رئیس باشگاه رئال مادرید، به میان آمد و پدر آنخل با لحنی غیررسمی اشاره کرد که سبک مدیریتی او بیشتر بر حمایت و همراهی استوار است تا تنبیه، هرچند حفظ سطح بالای انتظارات را برای موفقیت ضروری دانست.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا