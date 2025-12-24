فوتبالیست آلمانی در سانحه تلخ اسکی جان باخت

به گزارش ایلنا، فوتبال آلمان در سوگ از دست دادن سباستین هرتنر نشسته است. این بازیکن آلمانی که سابقه حضور در تیم زیر ۱۹ ساله‌های کشورش را داشت، در جریان تعطیلات زمستانی و هنگام اسکی در پیست «ساون کوک» در شمال مونته‌نگرو دچار حادثه شد و جان خود را از دست داد.

بر اساس گزارش رسانه آلمانی «بیلد»، هرتنر هنگام استفاده از تله‌سی‌یژ (بالابر کابلی) با نقص فنی روبه‌رو شد؛ به‌طوری که یکی از صندلی‌ها از کابل جدا شد و به سمتی که او نشسته بود، واژگون شد. این حادثه باعث سقوط او از ارتفاعی حدود ۷۰ متر شد و مرگ این فوتبالیست را رقم زد.

در این سانحه، همسر هرتنر نیز به‌شدت آسیب دید. او که توسط صندلی گرفتار شده بود، دچار شکستگی پا شد و به مراکز درمانی منتقل شد. همچنین سه گردشگر دیگر نیز در این حادثه درگیر شدند و مقام‌های محلی دستور تعطیلی موقت این ایستگاه اسکی را صادر کرده‌اند. تحقیقات درباره علت دقیق حادثه همچنان ادامه دارد.

باشگاه ETSV هامبورگ با انتشار بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد: «با اندوهی عمیق اعلام می‌کنیم که کاپیتان ما، سباستین هرتنر، در جریان تعطیلات دچار حادثه‌ای مرگبار شد. شوکه و بی‌نهایت غمگین هستیم. این ضایعه را به خانواده و عزیزانش تسلیت می‌گوییم. روحت در آرامش، سباستین.»

هرتنر فوتبال خود را از آکادمی اشتوتگارت آغاز کرد و در طول دوران حرفه‌ای‌اش پیراهن تیم‌هایی چون شالکه (تیم دوم)، مونیخ ۱۸۶۰، ارزگبیرگه آوه، دارمشتات، لوبک، تورگوجو مونیخ، BFC دینامو و توتونیا ۰۵ را به تن کرد. او در مجموع ۹۵ بازی در بوندس‌لیگای ۲ انجام داد، اما هرگز فرصت بازی در بوندس‌لیگای آلمان را پیدا نکرد.

