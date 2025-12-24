خبرگزاری کار ایران
لغو میزبانی استقلال در ورزشگاه امام رضا (ع)

برگزاری دیدار تیم‌های استقلال تهران و گل‌گهر سیرجان در ورزشگاه امام رضا (ع) به نظر می‌رسد منتفی شده است. مدیران باشگاه استقلال در تلاش بودند تا آخرین بازی نیم فصل اول خود را به میزبانی مشهد برگزار کنند.

به گزارش ایلنا، باشگاه استقلال در ماه‌های اخیر برای برگزاری دیدار خود با گل‌گهر در ورزشگاه امام رضا (ع) رایزنی‌هایی انجام داده و حتی از شرایط این ورزشگاه به صورت میدانی بازدید کرده‌اند. با این حال، اخبار حاکی از آن است که برگزاری این مسابقه به دلایل مختلف لغو شده است.

امیر زارعی، مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی، در این باره اعلام کرده که تمامی نهادهای اجرایی و استانداری مشهد از برگزاری این دیدار استقبال کرده بودند و هماهنگی‌های لازم نیز انجام شده بود.

اما پس از ارزیابی‌های صورت‌گرفته، با وجود پیش‌بینی ظرفیت ۶۰ درصدی برای بلیت‌فروشی، نهادهای مسئول به این نتیجه رسیدند که برگزاری این دیدار در روز یکشنبه، به دلیل موقعیت ورزشگاه در یکی از شریان‌های اصلی شهر، می‌تواند مشکلاتی در حوزه ترافیک و مدیریت جمعیت ایجاد کند.

زارعی همچنین با اشاره به اینکه میزبانی مشهد به‌طور کامل منتفی نشده، از بررسی شرایط ورزشگاه ثامن‌الائمه (ع) برای برگزاری این مسابقه خبر داد. 

