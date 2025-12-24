لغو میزبانی استقلال در ورزشگاه امام رضا (ع)

به گزارش ایلنا، باشگاه استقلال در ماه‌های اخیر برای برگزاری دیدار خود با گل‌گهر در ورزشگاه امام رضا (ع) رایزنی‌هایی انجام داده و حتی از شرایط این ورزشگاه به صورت میدانی بازدید کرده‌اند. با این حال، اخبار حاکی از آن است که برگزاری این مسابقه به دلایل مختلف لغو شده است.

امیر زارعی، مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی، در این باره اعلام کرده که تمامی نهادهای اجرایی و استانداری مشهد از برگزاری این دیدار استقبال کرده بودند و هماهنگی‌های لازم نیز انجام شده بود.

اما پس از ارزیابی‌های صورت‌گرفته، با وجود پیش‌بینی ظرفیت ۶۰ درصدی برای بلیت‌فروشی، نهادهای مسئول به این نتیجه رسیدند که برگزاری این دیدار در روز یکشنبه، به دلیل موقعیت ورزشگاه در یکی از شریان‌های اصلی شهر، می‌تواند مشکلاتی در حوزه ترافیک و مدیریت جمعیت ایجاد کند.

زارعی همچنین با اشاره به اینکه میزبانی مشهد به‌طور کامل منتفی نشده، از بررسی شرایط ورزشگاه ثامن‌الائمه (ع) برای برگزاری این مسابقه خبر داد.

