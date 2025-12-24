خبرگزاری کار ایران
اولین واکنش رضاییان پس از خط خوردن از لیست استقلال (عکس)

رامین رضاییان، مدافع استقلال تهران، پیش از بازی حساس امروز از همبازیانش حمایت کرد.

به گزارش ایلنا،  استقلال تهران در آخرین بازی دور گروهی لیگ قهرمانان آسیا دو امروز از ساعت 19:30 میهمان تیم المحرق خواهد بود.

این دیدار برای شاگردان ریکاردو ساپینتو اهمیت زیای دارد و در صورت کسب سه امتیاز می‌توانند برای صعود به دور حذفی امیدوار باشند.

قبل از این بازی خط خوردن رامین رضاییان و ابوالفضل جلالی از فهرست مسافران به بحرین حواشی زیادی ایجاد کرد و رضاییان اما با یک استوری تلاش کرد از تیمش قبل از مصاف امروز حمایت کند.

رضاییان در این پیام نوشت:"بچه ها برای هوادارمون با تمام وجودتون توی زمین بجنگید تا خوشحالشون کنید. دمتون گرم رییس و صاحبان اصلی این تیم شما هواداران هستید هیچ کسی ذره ای جایگاهش از شما عزیزان بالاتر نیست کنار عشقتان باشید مثل همیشه به امید برد استقلال."

اولین واکنش رضاییان پس از خط خوردن از لیست استقلال (عکس)

