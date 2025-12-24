اولین واکنش رضاییان پس از خط خوردن از لیست استقلال (عکس)

به گزارش ایلنا، استقلال تهران در آخرین بازی دور گروهی لیگ قهرمانان آسیا دو امروز از ساعت 19:30 میهمان تیم المحرق خواهد بود.

این دیدار برای شاگردان ریکاردو ساپینتو اهمیت زیای دارد و در صورت کسب سه امتیاز می‌توانند برای صعود به دور حذفی امیدوار باشند.

قبل از این بازی خط خوردن رامین رضاییان و ابوالفضل جلالی از فهرست مسافران به بحرین حواشی زیادی ایجاد کرد و رضاییان اما با یک استوری تلاش کرد از تیمش قبل از مصاف امروز حمایت کند.

رضاییان در این پیام نوشت:"بچه ها برای هوادارمون با تمام وجودتون توی زمین بجنگید تا خوشحالشون کنید. دمتون گرم رییس و صاحبان اصلی این تیم شما هواداران هستید هیچ کسی ذره ای جایگاهش از شما عزیزان بالاتر نیست کنار عشقتان باشید مثل همیشه به امید برد استقلال."

