کمیته استیناف علیه تراکتور رای داد

به گزارش ایلنا، در پی اعتراض باشگاه تراکتور تبریز نسبت به دستور موقت صادره از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، کمیته استیناف پس از بررسی محتویات پرونده، رأی خود را صادر کرد.

بر اساس دستور موقت کمیته انضباطی، اکبر فرهمند، علی حسامی، سجاد لیقوانی، بابک خوش‌زبان، حبیب آرزومند، جبرئیل غنی و اسد نوتاج به عنوان مشوقین منتسب به تیم تراکتور، به دلیل مشارکت در توهین و استفاده از الفاظ موهن علیه مدیر، مربی و بازیکنان تیم پرسپولیس در دیدار جام حذفی، تا اطلاع ثانوی از حضور در محل برگزاری مسابقات تیم تراکتور محروم شده بودند.

کمیته استیناف با استناد به گزارش‌های واصله و بررسی اوضاع و احوال حاکم بر اقدامات نامبردگان و همچنین سایر تخلفات صورت‌گرفته از سوی تماشاگران منتسب به تیم تراکتور، اعلام کرد دلایل و مدارک ارائه‌شده از سوی باشگاه معترض، برای نقض دستور موقت کافی و متقن نبوده است.

بر همین اساس و با استناد مجدد به ماده ۱۰۰ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال، اعتراض باشگاه تراکتور رد و دستور موقت صادره عیناً تأیید شد.

