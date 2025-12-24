به گزارش ایلنا، این هافبک خلاق ۳۷ ساله که در سال‌های اخیر در گالاتاسرای، ویسل کوبه و وسترن سیدنی واندررز کمتر به میدان رفته بود، حالا در ملبورن ویکتوری دوباره لبخند به لب دارد. ماتا در 9 بازی این فصل لیگ استرالیا یک گل زده و یک پاس گل داده، اما تأثیرگذاری او فراتر از آمار است؛ چنانکه سه بار به عنوان بهترین بازیکن میدان انتخاب شده است.

ماتا در گفت‌وگو با مارکا اظهار داشت:«هنوز از این ورزش لذت می‌برم؛ در هر تمرین و هر مسابقه این احساس را دارم. زندگی به این شکل یک امتیاز بزرگ است. عاشق بازی کردن فوتبال هستم و اینکه بتوانم در کشورهای مختلف و فرهنگ‌های متفاوت این کار را انجام دهم، نعمتی است که سعی می‌کنم نهایت استفاده را از آن ببرم.» این هافبک تهاجمی که همراه با سرخیو راموس، پدرو، رائول آلبیول و خاوی مارتینز جزو پنج بازیکن فعال باقی‌مانده از تیم قهرمان جام جهانی ۲۰۱۰ اسپانیا است، همچنان با اشتیاق به فوتبال ادامه می‌دهد.

آرتور دیلس، سرمربی ملبورن ویکتوری، نیز از حضور این بازیکن خوشحال است و گفت: «برای من هیچ شکی نیست؛ خوان از روز اول نشان داد که هنوز اشتیاق زیادی برای بازی کردن دارد. او در همه چیز سرآمد است. ما را نه تنها از نظر فنی، بلکه از نظر انسانی هم بهتر می‌کند. حضورش در رختکن انرژی و خوش‌بینی مسری به تیم تزریق می‌کند. علاوه بر این، هر روز کمی بهتر از دیروز می‌شود.»

در استرالیا هم عملکرد ماتا بی‌توجه نمانده است. جیک بارکردیش، بازیکن سابق، پس از درخشش او -همراه با پاس گل- در پیروزی ۲-۱ مقابل آدلاید یونایتد گفت: «او فوق‌العاده بود؛ شاید بهترین نمایشش از زمان ورود به استرالیا. واقعاً درخشید.»

توماس سورنسن، دروازه‌بان سابق استون‌ویلا، استوک و ساندرلند نیز تأکید کرد: «این همان ماتایی است که در لیگ برتر می‌دیدیم. در فضاهای تنگ عالی عمل می‌کند و دید فوق‌العاده‌ای دارد.»

آرچی تامپسون نیز با اشاره به جدایی ماتا از وسترن سیدنی واندررز گفت: «او یکی از بهترین بازیکنان این فصل است. مطمئنم مسئولان وسترن سیدنی الان دارند فکر می‌کنند که چطور چنین بازیکنی را از دست دادند. واقعاً جای چنین بازیکنی را خالی می‌کنند.»

همان‌طور که گفته شد: خوان ماتا هنوز هم «خاص» است.

