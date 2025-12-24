خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

خوان ماتا دوباره می‌درخشد: هنوز از فوتبال لذت می‌برم

خوان ماتا دوباره می‌درخشد: هنوز از فوتبال لذت می‌برم
کد خبر : 1732345
لینک کوتاه کپی شد.

خوان ماتا در ملبورن ویکتوری احیا شده و با یک گل، یک پاس گل و سه جایزه بهترین بازیکن میدان در فصل جاری لیگ استرالیا، بار دیگر کیفیت و کلاس خود را به نمایش گذاشته است.

به گزارش ایلنا، این هافبک خلاق ۳۷ ساله که در سال‌های اخیر در گالاتاسرای، ویسل کوبه و وسترن سیدنی واندررز کمتر به میدان رفته بود، حالا در ملبورن ویکتوری دوباره لبخند به لب دارد. ماتا در 9 بازی این فصل لیگ استرالیا یک گل زده و یک پاس گل داده، اما تأثیرگذاری او فراتر از آمار است؛ چنانکه سه بار به عنوان بهترین بازیکن میدان انتخاب شده است.

ماتا در گفت‌وگو با مارکا اظهار داشت:«هنوز از این ورزش لذت می‌برم؛ در هر تمرین و هر مسابقه این احساس را دارم. زندگی به این شکل یک امتیاز بزرگ است. عاشق بازی کردن فوتبال هستم و اینکه بتوانم در کشورهای مختلف و فرهنگ‌های متفاوت این کار را انجام دهم، نعمتی است که سعی می‌کنم نهایت استفاده را از آن ببرم.» این هافبک تهاجمی که همراه با سرخیو راموس، پدرو، رائول آلبیول و خاوی مارتینز جزو پنج بازیکن فعال باقی‌مانده از تیم قهرمان جام جهانی ۲۰۱۰ اسپانیا است، همچنان با اشتیاق به فوتبال ادامه می‌دهد.

آرتور دیلس، سرمربی ملبورن ویکتوری، نیز از حضور این بازیکن خوشحال  است و گفت: «برای من هیچ شکی نیست؛ خوان از روز اول نشان داد که هنوز اشتیاق زیادی برای بازی کردن دارد. او در همه چیز سرآمد است. ما را نه تنها از نظر فنی، بلکه از نظر انسانی هم بهتر می‌کند. حضورش در رختکن انرژی و خوش‌بینی مسری به تیم تزریق می‌کند. علاوه بر این، هر روز کمی بهتر از دیروز می‌شود.»

در استرالیا هم عملکرد ماتا بی‌توجه نمانده است. جیک بارکردیش، بازیکن سابق، پس از درخشش او -همراه با پاس گل- در پیروزی ۲-۱ مقابل آدلاید یونایتد گفت: «او فوق‌العاده بود؛ شاید بهترین نمایشش از زمان ورود به استرالیا. واقعاً درخشید.»

توماس سورنسن، دروازه‌بان سابق استون‌ویلا، استوک و ساندرلند نیز تأکید کرد: «این همان ماتایی است که در لیگ برتر می‌دیدیم. در فضاهای تنگ عالی عمل می‌کند و دید فوق‌العاده‌ای دارد.»

آرچی تامپسون نیز با اشاره به جدایی ماتا از وسترن سیدنی واندررز گفت: «او یکی از بهترین بازیکنان این فصل است. مطمئنم مسئولان وسترن سیدنی الان دارند فکر می‌کنند که چطور چنین بازیکنی را از دست دادند. واقعاً جای چنین بازیکنی را خالی می‌کنند.»

همان‌طور که گفته شد: خوان ماتا هنوز هم «خاص» است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا