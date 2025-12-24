به گزارش، پدری در گفت‌وگویی با مجله «اسکوایر» از جنبه‌های شخصی زندگی‌اش پرده برداشت و درباره وضعیت فعلی بارسلونا، عملکرد خودش در این فصل و همچنین رؤیاهایش برای جام جهانی صحبت کرد. این هافبک اسپانیایی تأکید کرد که برای رسیدن به ثبات بدنی و فنی، مجبور شده برخی عادت‌های روزمره‌اش را تغییر دهد.

پدری در این گفت‌وگو فاش کرد که با توصیه فران تورس، مصرف صبحانه را به روزهای مسابقه محدود کرده است. او در این‌باره گفت: «آن زمان چند تغییر مختلف ایجاد کردم، اما هیچ‌وقت نمی‌فهمیم دقیقاً کدام‌شان جواب داد یا شاید فقط شانس دخیل بود. حقیقت این است که حالا فقط در روزهای بازی صبحانه می‌خورم و آن هم صبحانه مفصل. این تصمیم را خودم گرفتم؛ کسی مجبورم نکرد، البته بی‌تأثیر از فران نبود. او خیلی مراقب خودش است و در این مسائل اطلاعات زیادی دارد. چند توصیه به من کرد، امتحان‌شان کردم و واقعاً برای من جواب داده‌اند.»

هافبک اهل جزایر قناری همچنین از رابطه صمیمی‌اش با مهاجم والنسین بارسلونا گفت؛ رابطه‌ای که حتی به رفت‌وآمد روزانه آن‌ها به محل تمرین هم کشیده شده است. پدری با لبخند توضیح داد: «من رانندگی را دوست دارم. هیچ مشکلی ندارم چند صد متر بیشتر بروم تا فران را سوار کنم. در مسیر رفت معمولاً خواب‌آلود است، اما در راه برگشت کاملاً برعکس می‌شود و مدام غر می‌زند! او به من فشار می‌آورد، چون من آدمی آرام هستم؛ مثل اکثر مردم جزایر قناری. فران پرانرژی‌تر است و زود استرس می‌گیرد. دوست دارد همه‌چیز سریع‌تر پیش برود. ترکیب خوبی کنار هم هستیم.»

پدری در بخش دیگری از صحبت‌هایش به سبک زندگی خارج از فوتبال خود هم اشاره کرد و گفت اوقات فراغتش را با تماشای سریال، بازی‌های رومیزی، بازی‌های ویدیویی یا انجام ورزش‌های مختلف می‌گذراند. او همچنین حضور فعالی در شبکه‌های اجتماعی دارد و در این باره گفت: «بله، شبکه‌های اجتماعی را دوست دارم. مخصوصاً تیک‌تاک را زیاد می‌بینم. بیشتر ویدیوهای فوتبالی و ورزشی یا کلیپ‌های بامزه، مثل ویدیوهایی از میمون‌هایی که با کوله‌پشتی به مدرسه می‌روند! این چیزها را می‌بینم و لذت می‌برم.»

رؤیای تکرار موفقیت‌ها و فتح اروپا

در بعد ورزشی، ستاره بارسلونا انگیزه بالایی برای تکرار موفقیت‌های فصل گذشته نشان داد؛ فصلی که بارسا قهرمانی لالیگا، جام حذفی و سوپرجام اسپانیا را به دست آورد. پدری در این‌باره گفت: «اصلاً کار ساده‌ای نیست، اما امیدوارم بتوانیم دوباره سه‌گانه داخلی را تکرار کنیم و علاوه بر آن، قهرمان لیگ قهرمانان اروپا هم شویم.»

او در ادامه، تیم‌هایی چون پاری‌سن‌ژرمن، آرسنال، منچسترسیتی و رئال مادرید را از مدعیان اصلی قهرمانی اروپا دانست و در عین حال از عملکرد خوب اسپورتینگ لیسبون نیز تمجید کرد.

پدری همچنین از هانسی فلیک، سرمربی بارسلونا، به نیکی یاد کرد و گفت: حضور او به تیم شخصیت و نظم آلمانی داده است. فلیک مربی‌ای خانواده‌محور است و تأثیر مثبتی بر فضای تیم داشته است.

جاه‌طلبی در تیم ملی و رؤیای جام جهانی

در بخش پایانی این گفت‌وگو، پدری به تیم ملی اسپانیا و جام جهانی پرداخت و جاه‌طلبی بالای خود را نشان داد. او معتقد است اسپانیا می‌تواند یکی از مدعیان قهرمانی باشد، هرچند رسیدن به این هدف را بسیار دشوار توصیف کرد.

پدری در اشاره به ستاره‌های تعیین‌کننده جام جهانی گفت: «امباپه، لامین، صلاح، هالند، رافینیا و خولیان آلوارز بهترین‌های دنیا هستند. دوست دارم مقابل همه‌شان بازی کنم؛ به‌جز لامین که هم‌تیمی خودمان است. به‌خصوص هالند و صلاح، چون تا حالا مقابل‌شان قرار نگرفته‌ام.»

