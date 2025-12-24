خبرگزاری کار ایران
​قهرمان جوجیتسو ایران درگذشت

محمد منصوری، قهرمان و مربی باسابقه جوجیتسو ایران، پس از تحمل یک دوره بیماری و مبارزه با سرطان، شب گذشته دار فانی را وداع گفت.

به گزارش ایلنا، منصوری از چهره‌های شناخته‌شده و تأثیرگذار ورزش‌های رزمی کشور به شمار می‌رفت که سال‌ها در عرصه قهرمانی، مربیگری و داوری فعالیت داشت. او بیش از یک دهه عضو تیم ملی جوجیتسو ایران بود و در کارنامه ورزشی خود مدال‌های متعددی از رقابت‌های آسیایی، جهانی و بازی‌های داخل سالن آسیا ثبت کرده بود.

این قهرمان فقید در سال ۲۰۲۴ هدایت تیم ملی جوجیتسو ایران را بر عهده داشت و در مقطعی نیز به‌عنوان سرمربی تیم ملی MMA جوانان کشور فعالیت می‌کرد. منصوری همچنین از داوران و مربیان مورد تأیید فدراسیون بین‌المللی هنرهای رزمی ترکیبی (IMMAF) بود و شاگردان زیادی را در رشته‌های مختلف رزمی پرورش داد.

محمد منصوری که در ۴۰ سالگی چشم از جهان فروبست، در سال‌های اخیر علاوه بر فعالیت‌های ورزشی، حضور در عرصه هنر را نیز تجربه کرده بود و در فصل دوم سریال «وحشی» به کارگردانی هومن سیدی مقابل دوربین رفت.

خبرگزاری ایلنا ضایعه تلخ درگذشت این قهرمان را به خانواده او و  جامعه ورزش تسلیت می‌‌گوید.

