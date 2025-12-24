ستاره رئال مادرید قرضی راهی فرانسه شد

به گزارش ایلنا، باشگاه المپیک لیون به‌صورت رسمی انتقال اندریک، مهاجم جوان رئال مادرید، را اعلام کرد. این بازیکن برزیلی با قراردادی قرضی تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶ به جمع لیونی‌ها اضافه شده و از روز ۲۹ دسامبر تمرینات خود را با این تیم آغاز خواهد کرد.

باشگاه لیون این انتقال را با انتشار ویدئویی با حال‌وهوای کریسمس و با شعار «امسال کریسمس ۲۳ دسامبر است» معرفی کرد. اندریک در مدت حضور شش‌ماهه خود در این تیم، پیراهن شماره ۹ را به تن خواهد کرد و بر اساس اعلام رسمی، المپیک لیون تا سقف یک میلیون یورو از دستمزد این بازیکن را پرداخت می‌کند.

در همین حال، باشگاه رئال مادرید نیز جدایی قرضی اندریک را به‌طور رسمی تأیید کرد. دلیل این تصمیم، کمبود فرصت بازی این مهاجم در فصل جاری عنوان شده است.

اندریک در مجموع تنها ۹۹ دقیقه در سه مسابقه رسمی برای رئال مادرید به میدان رفته که بخش عمده آن به دیدار کوپا دل‌ری مقابل تالاورا بازمی‌گردد. این بازیکن جایی در برنامه‌های ثابت ژابی آلونسو نداشته و انتقال قرضی به لیون با هدف کسب دقایق بازی بیشتر انجام شده است.

هدف اندریک از این جابه‌جایی کاملاً مشخص است؛ او قصد دارد با حضور مستمر در میدان، شانس خود را برای بازگشت به ترکیب تیم ملی برزیل پیش از جام جهانی آمریکا افزایش دهد.

تورنمنتی که تا حدود یک سال پیش، حضور اندریک در آن تقریباً قطعی به نظر می‌رسید اما کاهش دقایق بازی‌اش در این فصل، شرایط را برای او پیچیده کرده است.

فصل نخست اندریک در رئال مادرید نیز چندان ساده نبود. او در دوران هدایت کارلو آنچلوتی فرصت بیشتری برای بازی پیدا کرد؛ به‌ویژه در کوپا دل‌ری که در شش مسابقه موفق به زدن پنج گل شد.

علاوه بر آن، این مهاجم برزیلی در لالیگا و لیگ قهرمانان اروپا نیز گلزنی کرد. با این حال، روند پیشرفت او در فصل جاری متوقف شد و تنها یک بار در ترکیب اصلی کوپا دل‌ری قرار گرفت و در سایر مسابقات حضور بسیار محدودی داشت.

در مسیر بنزما

انتخاب لیون از سوی اندریک اتفاقی نیست. این مهاجم پیش‌تر بارها علاقه و تحسین خود نسبت به کریم بنزما را ابراز کرده بود؛ مهاجمی که پیش از درخشش در رئال مادرید، فوتبال اروپا را از المپیک لیون آغاز کرد.

اندریک در سال ۲۰۲۳ گفته بود: «من یک شماره ۹ با روحیه یک شماره ۱۰ هستم. همیشه تماشای ویدئوهای بنزما در لیون را دوست داشتم.» حالا این بازیکن برزیلی امیدوار است در فضایی مشابه، مسیر پیشرفت خود را در فوتبال اروپا ادامه دهد.

انتهای پیام/