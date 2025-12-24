خبرگزاری کار ایران
آرسنال حریف چلسی در نیمه‌نهایی جام اتحادیه شد
تیم فوتبال آرسنال در ضربات پنالتی از مرحله یک‌چهارم نهایی جام اتحادیه صعود کرد.

به گزارش ایلنا، در آخرین بازی مرحله یک‌چهارم نهایی جام اتحادیه باشگاه‌های فوتبال انگلیس و از ساعت 23:30 شب گذشته (سه‌شنبه) تیم فوتبال آرسنال در دیداری خانگی میربان کریستال‌پالاس در ورزشگاه امارات بود و پس از تساوی یک - یک در وقت قانونی موفق شد با برتری 8 بر 7 در ضربات پنالتی صعود کرده و حریف چلسی در نیمه نهایی شود.

بازی دو تیم لندنی در وقت قانونی با گل به خودی مکسنس لاکروا در دقیقه 80 به سود توپچی‌ها و در ادامه گلزنی مارک گوئهی (5+90) برای کریستالی‌ها به تساوی یک - یک انجامید تا کار صعود به ضربات پنالتی بکشد.

برای آرسنال در ضربات پنالتی؛ مارتین اودگارد، دکلان رایس، بوکایو ساکا، لئاندرو تروسار، میکل مرینو، ریکاردو کالافیوری، یورین تیمبر و ویلیام سالیبا هر 8 ضربه توپچی‌ها را به گل تبدیل کردند.

نکته جالب اینکه پنالتی هشتم کریستال‌پالاس را مکسنس لاکروایی خراب کرد که یک گل به خود هم در وقت قانونی بازی به ضرر تیمش زده بود تا شب کابوس‌وارش تکمیل شود.

بدین ترتیب، ترکیب دو بازی مرحله نیمه‌نهایی جام اتحادیه به شکل زیر خواهد بود:

نیوکاسل - منچسترسیتی

آرسنال - چلسی

 

