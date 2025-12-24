ترکیب احتمالی استقلال مقابل المحرق

خبرگزاری کار ایران
تیم فوتبال استقلال در دیدار پایانی خود از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا، فردا چهارشنبه ۳ دی ۱۴۰۴ در منامه به مصاف المحرق بحرین می‌رود.

به گزارش ایلنا،  در چارچوب دیدارهای دور ششم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا، استقلال ایران فردا در ورزشگاه خانگی المحرق بحرین برابر این تیم صف‌آرایی خواهد کرد. شاگردان استقلال که با هدف کسب نتیجه‌ای مطمئن راهی این مسابقه شده‌اند، امیدوارند با عبور از نماینده بحرین، شانس خود را برای صعود به مرحله بعد افزایش دهند.

بر اساس آخرین تصمیمات کادر فنی، استقلال با ترکیبی نسبتاً تهاجمی وارد زمین خواهد شد. آنتونیو آدان درون دروازه آبی‌ها قرار می‌گیرد و در خط دفاعی، صالح حردانی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح و حسین گودرزی به میدان می‌روند.

در میانه میدان، امیرمحمد رزاقی‌نیا و مهران احمدی وظیفه هدایت بازی را برعهده دارند و در فاز هجومی نیز یاسر آسانی، منیر الحدادی و علیرضا کوشکی پشت سر سعید سحرخیزان بازی خواهند کرد.

این مسابقه در شرایطی برگزار می‌شود که استقلال در کنار مسائل فنی، با حواشی نقل‌وانتقالاتی نیز مواجه بوده و نام چند بازیکن این تیم در فهرست گزینه‌های خروجی نیم‌فصل شنیده می‌شود. با این حال، تمرکز کادر فنی و بازیکنان استقلال معطوف به دیدار حساس برابر المحرق است؛ مسابقه‌ای که می‌تواند آبی ها را به دور بعد ببرد.

ترکیب احتمالی استقلال :

آنتونیو آدان، صالح حردانی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقی نیا، مهران احمدی، یاسر آسانی، منیر الحدادی، علیرضا کوشکی و سعید سحرخیزان

