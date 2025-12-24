ترکیب احتمالی استقلال مقابل المحرق

بر اساس آخرین تصمیمات کادر فنی، استقلال با ترکیبی نسبتاً تهاجمی وارد زمین خواهد شد. آنتونیو آدان درون دروازه آبی‌ها قرار می‌گیرد و در خط دفاعی، صالح حردانی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح و حسین گودرزی به میدان می‌روند.

در میانه میدان، امیرمحمد رزاقی‌نیا و مهران احمدی وظیفه هدایت بازی را برعهده دارند و در فاز هجومی نیز یاسر آسانی، منیر الحدادی و علیرضا کوشکی پشت سر سعید سحرخیزان بازی خواهند کرد.

این مسابقه در شرایطی برگزار می‌شود که استقلال در کنار مسائل فنی، با حواشی نقل‌وانتقالاتی نیز مواجه بوده و نام چند بازیکن این تیم در فهرست گزینه‌های خروجی نیم‌فصل شنیده می‌شود. با این حال، تمرکز کادر فنی و بازیکنان استقلال معطوف به دیدار حساس برابر المحرق است؛ مسابقه‌ای که می‌تواند آبی ها را به دور بعد ببرد.

ترکیب احتمالی استقلال :

آنتونیو آدان، صالح حردانی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقی نیا، مهران احمدی، یاسر آسانی، منیر الحدادی، علیرضا کوشکی و سعید سحرخیزان