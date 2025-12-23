خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شکست تلخ شباب الاهلی در وقت‌های اضافه

شکست تلخ شباب الاهلی در وقت‌های اضافه
کد خبر : 1732149
لینک کوتاه کپی شد.

تیم فوتبال شباب الاهلی امارات با حضور سعید عزت‌اللهی در خانه السد قطر بازی برده را در وقت‌های اضافه باخت.

به گزارش ایلنا، در ادامه دیدارهای دور ششم گروه غرب لیگ نخبگان فوتبال آسیا سه‌شنبه تیم‌های السد قطر و شباب الاهلی امارات برابر هم قرار گرفتند که در پایان پیروزی 4 بر 2 میزبان در آن رقم خورد.

برای السد میزبان رافا موجیسا (77، 11+90 و 13+90)، طارق سلمان (5+90) گل زدند. گل‌های شباب الاهلی را فدریکو کارتابیا (47) و یحیی القسانی (70 - پنالتی) به ثمر رساندند.

سعید عزت‌اللهی به عنوان سومین بازیکن تعویضی شباب الاهلی از دقیقه 77 وارد زمین شد.

در جدول رده‌بندی 12 تیمی گروه غرب لیگ نخبگان فوتبال آسیا تیم شباب الاهلی با 10 امتیاز جایگاه پنجم را در اختیار دارد و السد 5 امتیازی دهم است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا