به گزارش ایلنا، در ادامه دیدارهای دور ششم گروه غرب لیگ نخبگان فوتبال آسیا سه‌شنبه تیم‌های السد قطر و شباب الاهلی امارات برابر هم قرار گرفتند که در پایان پیروزی 4 بر 2 میزبان در آن رقم خورد.

برای السد میزبان رافا موجیسا (77، 11+90 و 13+90)، طارق سلمان (5+90) گل زدند. گل‌های شباب الاهلی را فدریکو کارتابیا (47) و یحیی القسانی (70 - پنالتی) به ثمر رساندند.

سعید عزت‌اللهی به عنوان سومین بازیکن تعویضی شباب الاهلی از دقیقه 77 وارد زمین شد.

در جدول رده‌بندی 12 تیمی گروه غرب لیگ نخبگان فوتبال آسیا تیم شباب الاهلی با 10 امتیاز جایگاه پنجم را در اختیار دارد و السد 5 امتیازی دهم است.

انتهای پیام/