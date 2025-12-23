خبرگزاری کار ایران
واکنش تاجرنیا به بسته ماندن پنجره نقل و انتقالاتی استقلال

سرپرست مدیرعاملی استقلال ضمن تایید بسته ماندن پنجره استقلال، اعلام کرد رسیدگی به اصل پرونده همچنان ادامه دارد.

به گزارش ایلنا، دادگاه عالی ورزش امروز حکم اولیه خود درباره درخواست استقلال برای صدور دستور موقت در راستای بازشدن پنجره نقل و انتقالاتی این باشگاه را صادر کرد.

استقلالی ها برای باز شدن پنجره جدا از رسیدگی به اصل پرونده ، به سه موضوع استناد کرده بودند که یکی از این شروط (زیان قابل توجه باشگاه در صورت بسته ماندن پنجره) از سوی دادگاه عالی ورزش مورد پذیرش قرار نگرفت.

استقلال اعتراض جدید خود به حکم صادر شده از سوی CAS را ارائه خواهد کرد و حالا علی تاجرنیا سرپرست مدیرعاملی باشگاه ضمن تایید صدور حکم دادگاه عالی ورزش توضیحاتی را در صفحه شخصی خود ارائه کرده است.

تاجرنیا طی توییتی در صفحه خود نوشت: «درخواست باشگاه براى صدور دستور موقت از سوى CAS پذیرفته نشد، اما این تصمیم به معناى رأى نهایی نیست. در رأى صادره، دو معیار اصلى از شرایط لازم پذیرفته شد و صرفاً یک معیار احراز نشد. رسیدگى به اصل پرونده ادامه دارد و استقلال با قدرت مسیر حقوقى خود را دنبال مى‌کند.»

