ساپینتو: دیدار با المحرق برای هر دو تیم حکم فینال را دارد

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال استقلال فردا (چهارشنبه) در یکی از حساس‌ترین دیدارهای فصل خود، در منامه مهمان المحرق بحرین است؛ مسابقه‌ای که در چارچوب هفته ششم و پایانی مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ برگزار می‌شود و تنها راه صعود آبی‌پوشان، کسب سه امتیاز آن است.

ریکاردو ساپینتو، سرمربی پرتغالی استقلال، در نشست خبری پیش از این دیدار با تأکید بر اهمیت مسابقه گفت: «برای ما و تیم حریف، این بازی حکم فینال را دارد. همه بازیکنان با انگیزه بالا آماده شده‌اند و تمرکز تیم در شرایط خوبی است. از بدترین شرایط به وضعیت بهتری رسیده‌ایم. شروع سختی داشتیم و در دیدار رفت هم نمایش خوبی ارائه ندادیم، اما هرگز تسلیم نشدیم و همیشه به صعود ایمان داشتیم.»

او ادامه داد: «همه چیز به خودمان بستگی دارد و تنها چیزی که اهمیت دارد، پیروزی است. حالا این فرصت را داریم که با تلاش خودمان به مرحله بعد صعود کنیم.»

ساپینتو با اشاره به شرایط فعلی تیم نسبت به بازی رفت اظهار کرد: «فکر می‌کنم اکنون شرایط بهتری نسبت به بازی اول داریم. البته بازیکنان مصدوم و غایب مهمی داریم و یکی از بازیکنان هم به تیم ملی رفته است، بنابراین صد درصد کامل نیستیم. با این حال، هم ما و هم تیم المحرق گزینه‌های خوبی در اختیار داریم.»

سرمربی استقلال افزود: «بازیکنانی که از ابتدا بازی می‌کنند، با تمام توان به میدان خواهند رفت. فصل سختی را پشت سر گذاشته‌ایم و می‌خواهیم با صعود، این هدیه را به خودمان و هواداران استقلال بدهیم.»

او در پایان با اشاره به اینکه تنها راه صعود، پیروزی است، گفت: «اکنون یک فرصت واقعی برای صعود داریم و همه چیز به عملکرد خودمان بستگی دارد. با تمام احترام به تیم حریف، به بازیکنانم اعتماد کامل دارم و باوری که در تیم وجود دارد باعث می‌شود مطمئن باشم می‌توانیم این بازی را ببریم.»

انتهای پیام/