خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیروزی الحسین، دومی سپاهان را تثبیت کرد

پیروزی الحسین، دومی سپاهان را تثبیت کرد
کد خبر : 1732113
لینک کوتاه کپی شد.

تیم فوتبال الحسین اردن با پیروزی مقابل نماینده ترکمنستان، صدرنشینی خود در گروه C لیگ قهرمانان آسیا 2 را تثبیت و سپاهان نیز به عنوان تیم دوم این گروه به مرحله حذفی صعود کرد.

به گزارش ایلنا، در آخرین دیدار از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا 2 در گروه C، تیم‌های الحسین اردن و آخال ترکمنستان از ساعت 17:15 امروز (سه‌شنبه) دوم آذرماه در ورزشگاه الحسن اردن به مصاف هم رفتند که این دیدار در پایان با نتیجه  3 بر یک به سود الحسین به پایان رسید.

المان تاگایف در دقیقه 53 برای آخال گلزنی کرد و یوسف ابو جلبوش هم در دقیقه 65، اوده الفخوری در دقایق 74 و 80 برای الحسین گل زدند.

در این گروه تا پیش از این دیدار تیم‌های سپاهان و الحسین صعودشان را به مرحله حذفی قطعی کرده بودند و بازی امروز الحسین و آخال برای انتخاب تیم اول و دوم صعودکننده گروه C اهمیت داشت. الحسین با شکست آخال 9 امتیازی شد و به عنوان صدرنشین صعود کرد و سپاهان هم که با 7 امتیاز کار خود را در این گروه به پایان رسانده بود، به عنوان تیم دوم به مرحله حذفی صعود کرد.

طبق برنامه‌ریزی کنفدراسیون فوتبال آسیا، رویارویی تیم‌های صعودکننده به مرحله حذفی در مرحله بعد با قرعه‌کشی انجام می‌شود و روز 9 دی‌ماه تیم‌های صعودکننده حریفان خود را در مرحله بعد می‌شناسند. در قرعه‌کشی این مرحله، تیم‌های دوم در یک گلدان قرار می‌گیرند و تیم‌های صدرنشین هم در گلدانی دیگر و در نهایت تیم‌ها با قرعه‌کشی حریفان خود را می‌شناسند. در حال حاضر در گروه A، الوصل به عنوان صدرنشین صعود خود را قطعی کرده است. در گروه B الاهلی قطر در صدر قرار دارد اما بازی‌های این گروه به پایان نرسیده است. در گروه D هم النصر عربستان به عنوان تیم اول صعود کرده است.

براساس این گزارش، سپاهان در مرحله بعد با یکی از تیم‌های النصر، الوصل و صدرنشین گروه B رقابت خواهد کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا