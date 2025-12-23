پیروزی الحسین، دومی سپاهان را تثبیت کرد

به گزارش ایلنا، در آخرین دیدار از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا 2 در گروه C، تیم‌های الحسین اردن و آخال ترکمنستان از ساعت 17:15 امروز (سه‌شنبه) دوم آذرماه در ورزشگاه الحسن اردن به مصاف هم رفتند که این دیدار در پایان با نتیجه 3 بر یک به سود الحسین به پایان رسید.

المان تاگایف در دقیقه 53 برای آخال گلزنی کرد و یوسف ابو جلبوش هم در دقیقه 65، اوده الفخوری در دقایق 74 و 80 برای الحسین گل زدند.

در این گروه تا پیش از این دیدار تیم‌های سپاهان و الحسین صعودشان را به مرحله حذفی قطعی کرده بودند و بازی امروز الحسین و آخال برای انتخاب تیم اول و دوم صعودکننده گروه C اهمیت داشت. الحسین با شکست آخال 9 امتیازی شد و به عنوان صدرنشین صعود کرد و سپاهان هم که با 7 امتیاز کار خود را در این گروه به پایان رسانده بود، به عنوان تیم دوم به مرحله حذفی صعود کرد.

طبق برنامه‌ریزی کنفدراسیون فوتبال آسیا، رویارویی تیم‌های صعودکننده به مرحله حذفی در مرحله بعد با قرعه‌کشی انجام می‌شود و روز 9 دی‌ماه تیم‌های صعودکننده حریفان خود را در مرحله بعد می‌شناسند. در قرعه‌کشی این مرحله، تیم‌های دوم در یک گلدان قرار می‌گیرند و تیم‌های صدرنشین هم در گلدانی دیگر و در نهایت تیم‌ها با قرعه‌کشی حریفان خود را می‌شناسند. در حال حاضر در گروه A، الوصل به عنوان صدرنشین صعود خود را قطعی کرده است. در گروه B الاهلی قطر در صدر قرار دارد اما بازی‌های این گروه به پایان نرسیده است. در گروه D هم النصر عربستان به عنوان تیم اول صعود کرده است.

براساس این گزارش، سپاهان در مرحله بعد با یکی از تیم‌های النصر، الوصل و صدرنشین گروه B رقابت خواهد کرد.

