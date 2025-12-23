خبرگزاری کار ایران
حضور سیفی در ترکیب شباب‌الاهلی مقابل السد

حضور سیفی در ترکیب شباب‌الاهلی مقابل السد
تیم فوتبال شباب‌الاهلی امارات در دیداری حساس از هفته ششم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا، امشب در دوحه به مصاف السد قطر می‌رود.

به گزارش ایلنا،  در چارچوب هفته ششم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا، تیم شباب‌الاهلی امارات از ساعت ۱۹:۳۰ امشب به وقت ایران، در ورزشگاه جاسم بن حمد دوحه برابر السد قطر قرار می‌گیرد. نماینده امارات در این دیدار سردار آزمون را به دلیل مصدومیت در اختیار ندارد، اما دو بازیکن ایرانی دیگر در فهرست این تیم حضور دارند.

مرصاد سیفی که در رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا فرصت بیشتری نسبت به مسابقات داخلی امارات به دست آورده، امشب نیز در ترکیب اصلی شباب‌الاهلی قرار گرفته است. این مدافع چپ ۲۲ ساله پیش از این در دیدارهای مقابل تراکتور و نسف قارشی در لیگ نخبگان آسیا از ابتدا به میدان رفته بود و حالا سومین حضور متوالی خود در این رقابت‌ها را تجربه می‌کند.

سیفی در فصل جاری لیگ برتر امارات تنها در یک مسابقه به میدان رفته، اما در آخرین دیدار رسمی شباب‌الاهلی در جام بانک اسلامی ابوظبی برابر النصر نیز در ترکیب اصلی حضور داشت و امشب هم از ابتدا مقابل السد بازی می‌کند.

در سوی دیگر، سعید عزت‌اللهی که به‌تازگی دوران مصدومیت ۳۴ روزه خود را پشت سر گذاشته و زودتر از پیش‌بینی‌ها به فهرست تیمش بازگشته، امشب روی نیمکت شباب‌الاهلی خواهد نشست تا در صورت صلاحدید کادر فنی وارد زمین شود.

شباب‌الاهلی در پنج مسابقه گذشته خود در لیگ نخبگان آسیا به سه پیروزی، یک تساوی و یک شکست دست یافته و با ۱۰ امتیاز در جایگاه پنجم جدول قرار دارد. این تیم در صورت کسب پیروزی مقابل السد قطر، صعود خود به مرحله بعد را قطعی خواهد کرد.

 
