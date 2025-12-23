زمان احتمالی دیدار فولاد هرمزگان و استقلال مشخص شد

به گزارش ایلنا، پس از اعلام زمان برگزاری دیدار معوق شمس‌آذر و تراکتور از مرحله یک‌هشتم نهایی جام حذفی که قرار است ۲۲ دی‌ماه در قزوین برگزار شود، وضعیت مسابقه فولاد هرمزگان و استقلال نیز وارد مرحله تعیین تکلیف شده است. این دیدار که همچنان زمان رسمی آن از سوی سازمان لیگ اعلام نشده، شرایطی مشابه بازی تراکتور دارد.

کمیته مسابقات سازمان لیگ پیش از تعویق این مسابقه، موضوع را با ریکاردو ساپینتو، سرمربی وقت استقلال، در میان گذاشته و شرط لغو بازی را برگزاری آن پیش از آغاز نیم‌فصل دوم لیگ برتر عنوان کرده بود؛ شرطی که با موافقت کادر فنی آبی‌پوشان همراه شد.

از سوی دیگر، استقلال و تراکتور طبق برنامه هفته شانزدهم لیگ برتر باید در آغاز نیم‌فصل دوم و در تاریخ ۲۷ دی‌ماه به مصاف یکدیگر بروند؛ دیداری حساس که برای هر دو تیم از اهمیت بالایی برخوردار است.

در همین راستا و به منظور رعایت عدالت و ایجاد شرایط برابر برای استقلال و تراکتور، سازمان لیگ قصد دارد دیدار فولاد هرمزگان و استقلال را نیز همانند بازی شمس‌آذر و تراکتور در تاریخ ۲۲ دی‌ماه برگزار کند. انتظار می‌رود تصمیم نهایی در این خصوص به‌زودی به‌صورت رسمی از سوی سازمان لیگ اعلام شود.

انتهای پیام/