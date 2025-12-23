حضور بانوان در دیدار استقلال و گلگهر در مشهد تضمین شد
سازمان لیگ فوتبال اعلام کرد دیدار هفته پانزدهم لیگ برتر بین استقلال و گلگهر به جای ورزشگاه شهرقدس، احتمالا در ورزشگاه امام رضا(ع) مشهد برگزار خواهد شد، هرچند شورای تأمین استان هنوز تصمیم نهایی خود را اعلام نکرده است.
به گزارش ایلنا، سازمان لیگ فوتبال روز گذشته خبر داد که دیدار تیمهای استقلال و گلگهر از هفته پانزدهم لیگ برتر، به جای ورزشگاه شهرقدس، در ورزشگاه امام رضا(ع) مشهد برگزار میشود. با این حال، تصمیم قطعی در این خصوص منوط به جلسه شورای تأمین استان خراسان رضوی است که فردا (چهارشنبه) برگزار خواهد شد.
یکی از دغدغههای مطرح پیرامون برگزاری این دیدار، حضور بانوان در ورزشگاه است. امیر زارعی، مدیرکل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی، در این زمینه تاکید کرد که مشکلی برای حضور بانوان در ورزشگاه امام رضا(ع) وجود نخواهد داشت.
او در این باره گفت: «قوانین لیگ برتر و AFC حضور بانوان در ورزشگاهها را الزامی دانستهاند. اگر شورای تأمین موافقت خود را صادر کند، حضور بانوان در این دیدار به طور کامل امکانپذیر است.»
زارعی همچنین افزود: «هماکنون تیم ابومسلم ثامن در لیگ دسته سوم مسابقات خود را با حضور بانوان برگزار میکند و این امر با همکاری مسئولان استانی محقق شده است. بنابراین درباره بازی استقلال و گلگهر نیز هیچ مانعی برای حضور بانوان وجود نخواهد داشت.»