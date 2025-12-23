خبرگزاری کار ایران
وانجلیس پاولیدیس کیست؟

ستاره پرتغالی در تعقیب امباپه و کین

ستاره پرتغالی در تعقیب امباپه و کین
مهاجم یونانی بنفیکا با ثبت آمار خیره‌کننده در سال ۲۰۲۵، خود را در کنار کیلیان امباپه و هری کین قرار داده و به یکی از پدیده‌های گلزنی فوتبال اروپا تبدیل شده است.

به گزارش ایلنا، وانجلیس پاولیدیس، مهاجم گلزن یونانی بنفیکا، در سال تقویمی ۲۰۲۵ تنها بازیکن فوتبال اروپا بوده که توانسته هم‌پای دو ستاره بزرگ گلزنی جهان، کیلیان امباپه و هری کین، پیش برود. امباپه در این سال ۵۹ گل در ۵۹ مسابقه به ثمر رسانده و رکورد کریستیانو رونالدو در سال ۲۰۱۳ را تکرار کرده و هری کین نیز ۴۸ گل برای بایرن مونیخ زده است.

پاولیدیس شب گذشته با گلی که از روی نقطه پنالتی مقابل فامالیکائو به ثمر رساند و منجر به پیروزی یک بر صفر بنفیکا شد، تعداد گل‌های خود در سال ۲۰۲۵ را به عدد ۴۳ رساند؛ آماری که تمامی آن در رقابت‌های باشگاهی و صرفاً با پیراهن بنفیکا ثبت شده و بازی‌های ملی را شامل نمی‌شود.

در همین حال، بنفیکا در تمامی رقابت‌ها به روند ۹ بازی بدون شکست رسیده و در این مدت تنها چهار گل دریافت کرده است. نکته قابل‌توجه اینکه پاولیدیس هنوز یک فرصت دیگر برای افزایش آمار گل‌هایش در سال ۲۰۲۵ دارد؛ جایی که بنفیکا روز یکشنبه ۲۸ دسامبر در دیداری از لیگ پرتغال به مصاف براگا خواهد رفت.

این آمار، مهاجم یونانی بنفیکا را وارد مقایسه‌ای تاریخی با اوزه‌بیو، اسطوره فراموش‌نشدنی فوتبال پرتغال کرده است. اوزه‌بیو در سال ۱۹۶۴ موفق به ثبت ۵۳ گل و در سال ۱۹۶۵ دقیقاً ۴۳ گل به ثمر رسانده بود؛ عددی که حالا پاولیدیس نیز به آن رسیده است. این مهاجم در سال ۲۰۲۵ طی ۷۰ مسابقه، ۴۳ گل زده و ۱۴ پاس گل نیز به نام خود ثبت کرده است.

از سوی دیگر، پاولیدیس در فصل ۲۶-۲۰۲۵ نیز روند فوق‌العاده‌ای داشته و در ۱۵ مسابقه، ۱۴ گل به ثمر رسانده تا در صدر جدول گلزنان لیگ پرتغال قرار بگیرد. او با این آمار، مجموع گل‌هایش برای بنفیکا را در دومین فصل حضورش در این باشگاه به ۵۰ گل در ۸۶ بازی رسانده است.

مهاجم یونانی بنفیکا تا سال ۲۰۲۹ با این باشگاه قرارداد دارد و طبق اعلام سایت ترانسفرمارکت، ارزش او در بازار نقل‌وانتقالات ۳۵ میلیون یورو برآورد شده؛ موضوعی که نشان می‌دهد پاولیدیس می‌تواند فروش بزرگ بعدی بنفیکا در سال ۲۰۲۶ باشد.

در پایان باید یادآور شد، بنفیکا در مرحله هشتم لیگ قهرمانان اروپا، آخرین حریف رئال مادرید خواهد بود؛ دیداری حساس که روز ۲۸ ژانویه در لیسبون برگزار می‌شود و پاولیدیس از همین حالا چشم‌انتظار تقابل با کهکشانی‌هاست.

