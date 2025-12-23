خبرگزاری کار ایران
پرسپولیس و تبریک تولد یک خروجی احتمالی!

سرژ اوریه امروز سی و سه ساله شد و باشگاه پرسپولیس به او تبریک گفت.

به گزارش ایلنا، صفحه رسمی باشگاه پرسپولیس امروز با انتشار یک طرح گرافیکی، تولد سرژ اوریه را تبریک گفت؛ بازیکنی که نامش در تابستان با سر و صدای فراوان وارد فوتبال ایران شد اما هنوز نتوانسته آن‌طور که انتظار می‌رفت، ردپای پررنگی در ترکیب سرخ‌ها به جا بگذارد.

اوریه بدون تردید یکی از بزرگ‌ترین و سرشناس‌ترین خریدهای خارجی تاریخ لیگ برتر ایران محسوب می‌شود. مدافعی با سابقه بازی در لیگ برتر انگلیس، لالیگا و فرانسه و حضور در تیم‌های مطرح اروپایی که انتقالش به پرسپولیس توجه زیادی را به خود جلب کرد. با این حال، ناآمادگی بدنی، مصدومیت‌های مقطعی و ابتلا به بیماری هپاتیت باعث شد این بازیکن بخش قابل توجهی از نیم‌فصل نخست را از دست بدهد و فرصت چندانی برای بازی پیدا نکند.

حالا در شرایطی که سرژ اوریه ۳۳ ساله شده، شایعات زیادی درباره پایان زودهنگام همکاری او با پرسپولیس در نیم‌فصل شنیده می‌شود؛ گمانه‌زنی‌هایی که با غیبت‌های متوالی او در بازی‌ها و حتی مقاطعی از تمرینات تیم هم تقویت شده بود. با این حال، اوریه در روزهای اخیر دوباره در تمرینات پرسپولیس حاضر شده و همین موضوع، احتمال بازگشت او به لیست مسابقات را زنده نگه داشته است.

باید دید اوسمار ویرا در آخرین بازی نیم‌فصل مقابل مس رفسنجان چه تصمیمی درباره این مدافع باتجربه خواهد گرفت. تصمیمی که می‌تواند مسیر آینده سرژ اوریه در پرسپولیس را مشخص‌تر کند

