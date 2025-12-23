خبرگزاری کار ایران
پناهگاه جدید کریستیانو در قلب دریای سرخ

کریستیانو رونالدو و جورجینا رودریگز دو ویلای فوق لاکچری در مجموعه اقامتی «رزیدنس‌های دریای سرخ» خریداری کردند

به گزارش ایلنا، ستاره پرتغالی فوتبال پس از چندین سفر به این منطقه از سال ۲۰۲۳، حالا تصمیم به سرمایه‌گذاری دائمی گرفته و دو ویلا در نجوما را به تملک خود درآورده است: یک ویلای سه‌خوابه برای استفاده خانوادگی و یک ویلای دوخوابه. رونالدو و جورجینا از نخستین خریداران این مجموعه بودند که پس از تجربه تعطیلات در آنجا، این مکان را انتخاب کردند.

رونالدو پس از این خرید اظهار داشت: «دریای سرخ جایی واقعاً استثنایی است. از نخستین بازدیدمان، جورجینا و من با این جزیره و زیبایی طبیعی‌اش ارتباط برقرار کردیم؛ جایی که در آن آرامش داریم. حالا که اینجا خانه‌ای داریم، هر زمان که بخواهیم می‌توانیم زمان باکیفیتی را با خانواده در حریم خصوصی و آرامش کامل بگذرانیم.»

در همین حال، این اقدام املاک علاوه بر افزایش دارایی‌های تاجر پرتغالی، فرصتی برای گذراندن اوقات خانوادگی در یکی از مقاصد آرام و انحصاری جهان فراهم می‌کند.

جان پاگانو، مدیرعامل گروه توسعه دریای سرخ جهانی، در استقبال از این خرید گفت: «بسیار خرسندیم که کریستیانو و جورجینا را به جامعه رزیدنس‌های دریای سرخ خوش‌آمد می‌گوییم. تصمیم آن‌ها برای مالکیت ملک در اینجا نشان‌دهنده جذابیت این مقصد برای کسانی است که به دنبال ماجراجویی همراه با حریم خصوصی، لوکس و طبیعت هستند. مشتاقیم تا به آن‌ها کمک کنیم همه امکانات رزیدنس‌های دریای سرخ را کشف کنند.»

