مرگ خبرنگار سرشناس فوتبال بر اثر سقوط از طبقه هفتم!

مرگ خبرنگار سرشناس فوتبال بر اثر سقوط از طبقه هفتم!
یک خبرنگار و عکاس جوان فوتبال در رومانی پس از سقوط از طبقه هفتم یک ساختمان جان خود را از دست داد.

به گزارش ایلنا به نقل از مارکا، مالینا ماریا گولر، اینفلوئنسر، عکاس و خبرنگار فوتبال که سابقه همکاری با باشگاه بیهور اورادئا را داشت، در سن ۲۷ سالگی بر اثر سقوط از طبقه هفتم یک ساختمان درگذشت.

باشگاه بیهور اورادئا با انتشار پیامی رسمی، خبر درگذشت این خبرنگار جوان را تأیید و اعلام کرد:«باشگاه فوتبال بیهور اورادئا عمیق‌ترین تسلیت‌های خود را بابت درگذشت مالینا ماریا گولر ابراز می‌کند. مالینا در فصل ۲۰۲۴-۲۰۲۳ عضو خانواده باشگاه بود؛ فصلی که با صعود تیم به لیگ دسته دوم همراه شد و او با حرفه‌ای‌گری، تعهد و ثبت لحظات و احساسات این مسیر ورزشی، نقش مهمی در روایت این موفقیت داشت.»

مالینا ماریا گولر علاوه بر بیهور اورادئا، با باشگاه یو‌تی‌اِی اِی‌آر‌دی نیز همکاری داشت و در شبکه‌های اجتماعی، از جمله اینستاگرام و فیس‌بوک، بیش از ۴۰ هزار دنبال‌کننده داشت. او به‌واسطه فعالیت مستمر در حوزه فوتبال، به‌عنوان یکی از چهره‌های شناخته‌شده رسانه‌ای در فضای ورزشی رومانی شناخته می‌شد.

در همین حال، ساعاتی پیش از حادثه، آخرین پیام او در اینستاگرام بازتاب زیادی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی داشت؛ پیامی کوتاه و رمزآلود با این مضمون: «منطقه امن تو، تو را خواهد کشت.»

همچنین در ماه سپتامبر، مالینا ویدیویی از بهترین لحظات دوران کاری خود به‌عنوان خبرنگار و عکاس فوتبال منتشر کرده بود و در توضیح آن نوشته بود: «هر روز هدیه‌ای است که با آرامش دریافتش می‌کنم و چشمانم شاهد تمام احساساتی است که با خود حمل می‌کنم.»

با این حال، علت دقیق سقوط و مرگ این خبرنگار جوان هنوز مشخص نشده و تحقیقات درباره ابعاد این حادثه ادامه دارد.

