واکنش اشلوت به دوری طولانی مدت ایساک
آرنه اشلوت، سرمربی لیورپول، در نشست خبری تأیید کرد که الکساندر ایساک پس از عمل جراحی شکستگی نازک‌نی، حداقل چند ماه از میادین دور خواهد ماند.

به گزارش ایلنا، آرنه اشلوت  که پس از پیروزی ۲-۱ مقابل تاتنهام  امیدوار به تداوم روند مثبت بود، حالا باید با غیبت طولانی ایساک کنار بیاید. او در نشست خبری گفت: «مصدومیت طولانی خواهد بود، چند ماه طول می‌کشد. این ضربه‌ای بسیار بزرگ برای خودش و برای ماست.» این اظهارات پس از بیانیه رسمی باشگاه لیورپول در شب گذشته مبنی بر عمل جراحی موفق ایساک مطرح شد.

مصدومیت مچ پای ایساک که به شکستگی نازک‌نی منجر شد، در لحظه زدن سومین گل او برای لیورپول رخ داد؛ زمانی که میکی فن دی فن برای مهار شوت این مهاجم وارد عمل شد. اشلوت درباره تکل هم‌وطنش اظهار داشت: «تکلی بی‌محابا بود. زیاد درباره تکل ژاوی سیمونز حرف زدم که به نظرم کاملاً غیرعمد بود و چنین تکلی نباید باعث مصدومیت شود. اما تکل فن دی فن را اگر 10 بار چنین تکلی بزنید، هر بار احتمال آسیب جدی به بازیکن وجود دارد.» در آن دیدار، تاتنهام دو بازیکن اخراجی داد.

با این حال، جیمی کاراگر در برنامه Monday Night Football شبکه اسکای اسپورتس نظر متفاوتی داشت و گفت: «احتمالاً خودم هم چنین تکلی می‌زدم. او سعی داشت شوت را مهار کند. نمی‌دانم پای او جای دیگری می‌توانست برود. باید آن تکل را می‌زد. نمی‌شود در چنین موقعیتی به مهاجم اجازه شوت‌زدن داد.»

در همین حال، ایساک به جو گومز و واتارو اندو در فهرست غایبان قطعی پیش از دیدار خانگی مقابل ولورهمپتون ملحق شده است. اشلوت تأکید کرد: «آن‌ها در دسترس نخواهند بود.» او همچنین درباره وضعیت کانر بردلی گفت: «در حال حاضر ۵۰ درصد آماده است. امروز و فردا با تیم تمرین نمی‌کند. جمعه وضعیت دقیق او را ارزیابی می‌کنیم و مشخص خواهد شد آیا برای آخر هفته آماده است یا نه.»

جرمی فریمپونگ ممکن است مقابل ولوز از ابتدا به میدان برود؛ او آخر هفته حداکثر ۳۰ دقیقه بازی کرد زیرا مدت زیادی دور از میادین بود و فلوریان ویرتز که در دقایق پایانی به دلیل گرفتگی عضلانی تعویض شد، «کاملاً آماده» است تا بار دیگر در دیدار لیگ رهبری تیم را بر عهده بگیرد.

