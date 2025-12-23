معرفی سه گزینه ریاست سازمان فوتبال باشگاه استقلال

به گزارش ایلنا، با توجه به فعالیت استقلال در رشته‌های گوناگون ورزشی، این دو جایگاه جدید به‌صورت مستقیم زیر نظر مدیرعامل باشگاه فعالیت خواهند کرد و نقش کلیدی در تفکیک وظایف، افزایش تمرکز مدیریتی و ساماندهی بخش‌های مختلف خواهند داشت.

در این میان، برای تصدی پست رئیس سازمان فوتبال باشگاه استقلال نام چند گزینه جدی و محتمل مطرح شده است. سعید فتاحی، محمد مومنی و ایمان عالمی از جمله افرادی هستند که به‌عنوان کاندیداهای این سمت معرفی شده‌اند. سعید فتاحی که سابقه ریاست کمیته مسابقات سازمان لیگ را دارد، در زمان مدیرعاملی مصطفی آجرلو هم به عنوان معاون در باشگاه استقلال فعالیت داشت و مومنی و عالمی هم جزو پیشکسوتان با سابقه آبی‌ها هستند.

گفته می‌شود رزومه این افراد دریافت شده و مذاکرات اولیه نیز با آن‌ها انجام شده و روند بررسی‌ها همچنان ادامه دارد.

باید دید در نهایت کدام گزینه سکان هدایت سازمان فوتبال استقلال را در ساختار جدید این باشگاه پرطرفدار بر عهده خواهد گرفت. تصمیمی که می‌تواند تأثیر مستقیمی بر آینده مدیریتی و فنی آبی‌پوشان داشته باشد.

انتهای پیام/