پیاسجی قرارداد مادام العمر به انریکه پیشنهاد میدهد
پیروزی در جام بینقارهای مقابل فلامنگو، سال ۲۰۲۵ را برای پی اس جی به یک سال فوقالعاده تبدیل کرد. دوحه، شهری که پایان دوره مربیگری لوئیس انریکه در تیم ملی اسپانیا را رقم زد، اکنون به صعود این مربی به اوج فوتبال جهان کمک کرده است.
به گزارش ایلنا، پیروزی در جام بینقارهای برابر فلامنگو، که تحت هدایت فیلیپه لوئیس قرار دارد، سالی به یاد ماندنی را برای پی اس جی به ارمغان آورد. تنها شکست این تیم در سال گذشته، در ماه جولای و در برابر چلسی به سرمربیگری انزو مارسکا بود. مسئول این موفقیت، کسی جز لوئیس انریکه، مربی سابق بارسلونا و سلتاویگو نیست.
لوئیس انریکه در پاری سن ژرمن محیط ایدهآلی برای اجرای فلسفه فوتبال خود یافته است. او با خوشحالی و اعتماد به نفس در رویکردش، به ویژه باور به اهمیت کار سخت را در بازیکنانش نهادینه کرده و با حمایت کامل باشگاه در هر آنچه انجام میدهد، به موفقیتهای چشمگیری دست یافته است. عناوینی که او کسب کرده، بهترین فرمول ممکن را ثابت میکند. با انتقال کیلیان امباپه به رئال مادرید، او تعادلی را که در فصل ۲۰۲۴-۲۵ کم داشت، پیدا کرده است. نتایج خود گویای همه چیز است.
چنان ارتباطی میان پی اس جی و لوئیس انریکه وجود دارد که در پاریس، یا بهتر بگوییم در دوحه، آنها در حال بررسی قرارداد مادامالعمر با این مربی هستند که هنوز یک سال از قرارداد کنونیاش باقی مانده است. مربی و باشگاه، با حمایت لوئیس کامپوس، مردی که خود را معمار مینامد، اما دیدگاهش در نهایت با زمان و موفقیت اثبات میشود.
پی اس جی همچنین به داشتن مربی ایدهآل افتخار میکند و به همین دلیل نمیخواهد هیچ شکی در مورد ادامه حضور او باقی بگذارد. به نظر میرسد این همکاری به یک شراکت بلندمدت تبدیل خواهد شد. دو چالش پیش رو است: تأمین قرارداد جدید و ترغیب همه بازیکنان، از جمله ویتینیا، به پذیرش ایده موفقیت مداوم در پاریس. آنها میدانند که این کار آسان نخواهد بود. موفقیت همیشه کسانی را جذب میکند که به دنبال آن هستند و پی اس جی فرمول موفقیت را یافته است.
لوئیس انریکه عناوین زیادی کسب کرده، اما آزادی که در پاریس دارد، به او اجازه داده تا تمام ستارههایی را که با آنها روبهرو شده، روی نیمکت بنشاند. برخی از آنها به چالش پاسخ مثبت دادهاند، مانند دمبله، بازیکنی که به خاطر این مربی، طلا و جایزه بهترین بازیکن مرد فیفا را به دست آورده است. بارکولا و کواراتسخلیا نیز میدانند که عدم تلاش یا تلاش فقط در زمان مناسب، بیفایده است. آنها تلخی نیمکت نشینی را تجربه کردهاند و میدانند که چه چیزی در انتظارشان است.
تمام این موارد به ایجاد فضایی ایدهآل کمک کرده است که پی اس جی میخواهد آن را دائمی کند. یک سال و نیم از قرارداد فعلی به نظر ناکافی میرسد، یا حداقل این چیزی است که آنها میگویند. یک همکاری بلندمدت در انتظار است.