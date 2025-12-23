به گزارش ایلنا، رابطه دپای با کورینتیانس پر از فراز و نشیب بوده، اما تعهد این بازیکن هلندی به باشگاه و هوادارانش غیرقابل انکار است. لحظاتی پس از بلند کردن جام کوپا دو برزیل در ماراکانا، دپای در گفت‌وگو با رسانه‌های محلی، مستقیماً به هیئت مدیره باشگاه حمله کرد. گلزن گل پیروزی که دومین عنوان فصل کورینتیانس را به ارمغان آورد، در ورزشگاه ماراکانا فریاد زد که مدیریت باشگاه باید بیدار شود و کسانی که مسئول هستند، باید باشگاه را ترک کنند و جای دیگری مشکل ایجاد کنند.

دپای که پس از دوران حضور در منچستریونایتد و اتلتیکو مادرید، عشق خود به کورینتیانس و هوادارانش را پنهان نکرده، مستقیماً مسئولان مدیریت ورزشی را هدف گرفت و گفت: «هواداران عاشق من هستند و من هم عاشق آن‌ها. برای آن‌ها می‌جنگم و آن‌ها شایسته همه چیز هستند. هیئت مدیره باید بیدار شود. دقیقاً می‌دانم درباره چه کسانی حرف می‌زنم و آن‌ها هم می‌دانند. هر که بخواهد کورینتیانس را نابود کند، باید برود. این باشگاه به ساختار نیاز دارد. برای همین به اینجا آمدم، اما به کمک نیاز دارم.»

در همین حال، او به مشکلات مالی فعلی باشگاه اشاره کرد و مسئولیت وضعیت را از خود دور دانست. دپای تأکید کرد: «دوست دارم با این تیم جام‌های بیشتری ببرم تا به باشگاه در عبور از این شرایط سخت کمک کنم، اما برای این اتفاق، باید تغییری ایجاد شود.» او با روشن کردن قصد خود برای ماندن در آینده افزود: «حرف‌های زیادی زده می‌شود، درباره من و حقوقم دروغ می‌گویند. می‌خواهند هواداران از من متنفر شوند تا بروم.»

این مشکلات جدی که مهاجم ملی پوش هلندی به آن‌ها اشاره می‌کند، در طول فصل سایه افکنده و با چندین گزارش پلیس، برکناری رئیس باشگاه و محاکمه اعضای فعلی و سابق هیئت مدیره همراه بوده است. نتیجه همه این رسوایی‌های خارج از زمین، فروپاشی نهادی باشگاه بوده است.

بزرگ‌ترین رسوایی مربوط به قرارداد با شرکت شرط‌بندی «وای ده بت» بود. استراتژی تجاری که قرار بود بزرگ‌ترین قرارداد اسپانسری تاریخ فوتبال برزیل را تضمین کند، به طرح پولشویی تبدیل شد و منجر به کیفرخواست چندین مدیر سابق، از جمله آگوستو ملو که در آن زمان رئیس باشگاه بود، گردید.

